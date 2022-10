Sudca Okresného súdu v Bratislave je po veľkých kontroverzných kauzách na kritiku zvyknutý. Nikdy vraj však nepočul toľko nenávistných slov od ľudí, ako pri nedávnom rozhodnutí v prípade športového funkcionára Dušana Dědečka, ktorého nakoniec po jeho spanilej jazde Bratislavou do väzby neposlal.

Po rozhodnutí sudcu Marka Fila o slobode Dědečka sa začala verejná debata o správnosti jeho rozhodnutia. Mnohí tvrdia, že hoci zákon dovoľuje stíhanie na slobode, v tomto prípade to malo byť inak. Za obrovskú tragédiu, pri ktorej zahynulo päť ľudí a bola spôsobená rýchlou jazdou a alkoholom, chcela verejnosť vidieť Dědečka za mrežami.

Rozhodnutie je na konci dňa však na sudcovi a on tentoraz rozhodol o stíhaní páchateľa na slobode. Čo ho viedlo k tomu, aby opitého vodiča oslobodil, a aké "hejty" a vyhrážky za to dostal, porozprával Denníku N v rozhovore.

Mám čisté svedomie

„Vnútorne viem, že mám absolútne čisté svedomie,“ tvrdí Filo v rozhovore. Tragédia sa ho však dotkla ako každého iného človeka.

Filo je Bratislavčan a tiež na Zochovej ako študent čakával na autobus. „Absolútna tragédia,“ opisuje svoje dojmy, keď sa dozvedel, čo sa v nedeľu večer stalo. Keď prvý raz čítal o tragédií, ani mu nenapadlo, že sa bude Dědeček riešiť väzobne, pretože to bola autonehoda, vyjadril sa pre Denník N. Až prokurátor Juraj Chylo mu na ďalší deň povedal, že sa uvažuje o návrhu na väzbu.

Sudca vraj pri rozhodovaní nepociťoval žiadny tlak na svoju osobu. Dostal spis, už pri vstupe do pojednávacej miestnosti bol zhruba rozhodnutý, ako prípad uzavrie. Zákon hovorí o tom, že v prípade nevzatia obvineného do väzby sa musí celé rozhodnutie spísať do zápisnice, a tak sa vždy po častiach výsluch preruší, aby sa mohol spísať. Tak sa aj stalo.

Opýtal sa Dědečka, či je pripravený ísť na slobodu

Pri rozhodovaní sudca údajne vôbec nemyslel na to, aký bude mať verdikt dosah na jeho osobu. Bral ohľad skôr na Dědečka a jeho rodinu, ako to robí pri všetkých prípadoch. Pri vyšetrovaní mal z neho dobrý pocit, pretože jeho reč tela nasvedčovala, že svoj čin ľutuje. Preto sa ho opýtal, či je pripravený ísť na slobodu.

