Túto novinku zaviedla zvolenská nemocnica od októbra minulého roka a psíky Kačenka, Nadir, Natasha, Bajkal, Teddy a Amir, si okamžite získali srdcia všetkých v nemocnici a nielen pacientov. Canisterapia funguje na princípe, že prítomnosť týchto domácich zvierat má blahodárny účinok pre pacientov. Blízky kontakt s nimi má totiž v pacientoch vzbudiť radosť a zároveň skutočne liečebnými účinkami pomáha odbúravať stres.

„Je to podporná liečba, ktorou sa ovplyvňujú emócie pozitívnymi spôsobmi, podporuje sa jemná aj hrubá motorika. Za pomoci špeciálne vycvičených psov sa riešia aktivačné a motivačné práce, ale aj fyzioterapia,“ hovorí diplomovaný canisterapeut Miroslav Suja, ktorý túto metódu realizuje prostredníctvom šiestich psíkov - špeciálne vycvičených zlatých retrieverov.

Tie majú od 2 do 6 rokov a každý je svojím spôsobom jedinečný. Hoci majú rozdielnu povahu, spája ich láska k človeku. Sám sa canisterapii venuje už 16-ty rok. „Keď som zistil, že canisterapia na Slovensku nefunguje a známa ma oslovila, či by som sa nechcel venovať tejto oblasti, po krátkej úvahe som sa na to dal,“ spomína s tým, že nie každý pes je však na canisterapiu vhodný. Vysvetľuje, že to závisí od ich vlastností a ku cainsterapii musia byť vedené a trénované už odmalička.

ZÁŽITOK S CANISTERAPIOU MÁ AJ PACIENT PAVOL. JEHO MANŽELKA BLANKA ZANECHALA DOJEMNÝ ODKAZ: