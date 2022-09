Ivan Markovič († 30) išiel 28. júla 2015 do nitrianskej nemocnice na operáciu nezhubného nádoru sluchového nervu. Podľa lekárov to mala byť bežná operácia s desaťdňovou hospitalizáciou. Jej výsledkom však bola smrť inak úplne zdravého muža.

„Skutočnosť bola ale úplne iná. Leto, jeseň, zima, Vianoce, Nový rok, 30. narodeniny, to všetko prežil v nemocnici, kde nakoniec 25. januára 2016 zomrel. Pol roka náš syn, otec dvoch malých detí prežíval katastrofálne peklo,“ povedala nám krátko po nešťastnej udalosti Ivanova mama Oľga. „Na pobyt syna v nemocnici máme hrozivé spomienky. Je to najhorší pocit na svete, vidieť trpieť a pomaly zomierať svoje dieťa. Bolí to, už nežijeme, len prežívame,“ dodal Ivanov otec.

Počas Ivanovej hospitalizácii nastali komplikácie, ktoré boli následkom operácie. Muž totiž v nemocnici dostal silnú infekciu zákernej nemocničnej baktérie Acinetobacter baumanni, o ďalších 15 dní mu infekcia zasiahla pľúca, neskôr sa u neho objavil hydrocefalus, zápal mozgových blán a mnoho ďalších zdravotných problémov. Rodičia nebohého Ivana spomínali na synovu hospitalizáciu ako na zlý sen a doslova nočnú moru.

„Prístup lekárov v nej bol hrozný. Iba ja som tam bol vari 500-krát, čím tam bol syn dlhšie, tým to s ním vyzeralo horšie, lenže lekári sa začali pred nami doslova ukrývať a pri informáciách o jeho stave nás nielenže zavádzali, ale i klamali. Vraj to potrebuje čas a my musíme vydržať. Lenže on v tom čase už pomaly zomieral,“ komentoval prístup nemocnice Ivanov otec. Povedal tiež, že syn sa operácie bál a váhal, či ju má podstúpiť. "Ešte deň pred ňou sa manželky pýtal, či pri nej nemôže zomrieť. Všetci mu vtedy hovorili, že nie,“ spomenul si na synovu predtuchu.

Hoci rodičia hľadali pomoc všade na okolí, problémom bola práve nákaza baktériou. Dokonca mu vybavili prevoz do Vojenskej nemocnice v Prahe, ale napokon tam Ivana kvôli baktérii Acinetobacter baumannii odmietli prijať. Ivan nakoniec v nemocnici zomrel. Jeho manželka a rodičia po jeho smrti podala trestné oznámenie a aj sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Prípad sa napokon dostal na Okresný súd v Nitre a sedem rokov od smrti milovaného Ivana konečne padol právoplatný rozsudok! Nitrianska Fakultná nemocnica definitívne prehrala súdny spor s Ivanovov rodinou , s odvolaním neuspela. Krajský súd v Nitre rozsudok súdu prvej inštancie v odvolaním napadnutej vyhovujúcej časti a v závislom výroku o trovách konania potvrdil, potvrdila nám Lena Kiradžiev, hovorkyňa KS v Nitre.

