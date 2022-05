Nemocnica Bory má od začiatku mája nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním Ľuboš Lopatka, ktorý sa do nemocničnej skupiny Penta Hospitals vrátil po piatich rokoch s cieľom úspešného uvedenia najväčšej súkromnej investície v dejinách slovenského zdravotníctva do praxe. Nová koncová nemocnica siete ProCare a Svet zdravia plánuje spustiť svoju prevádzku už v marci budúceho roka.

„Stavebné činnosti sú dokončené na takmer 80 percent. Naplno rozbiehame personálne výbery ľudí, vyvíjajú sa nové IT systémy a pripravuje inštalácia veľkej medicínskej techniky. Počas troch mesiacov sa do nemocnice predregistrovalo vyše 35-tisíc pacientov. Som obklopený špičkovým tímom ľudí, ktorých spája jeden cieľ, a to uviesť do prevádzky najlepšiu nemocnicu na Slovensku. Mojou osobnou prioritou je navyše pripraviť integráciu novej koncovej nemocnice do celonárodnej siete nemocníc. Som presvedčený, že z tejto nemocnice má okrem desiatok tisícov pacientov vyťažiť celý zdravotnícky sektor vrátane vzdelávania,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Bory.

Ľuboš Lopatka vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1998 do 2010 zastával vedúce pozície vo viacerých nadnárodných papierenských spoločnostiach. V rokoch 2010 až 2012 počas vlády Ivety Radičovej bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Následne v rokoch 2013 až 2017 bol generálnym riaditeľom siete nemocníc Svet zdravia.

Počas jeho éry narástla sieť z osem na 17 nemocníc a zahájila výstavbu novej nemocnice v Michalovciach. Neskôr viedol Výskumný ústav zváračský. Od mája 2020 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment. V roku 2012 získal v ankete Trendu TOP ocenenie manažér roka.

Nová koncová Nemocnica Bory siete ProCare a Svet zdravia bude mať viac ako 30 medicínskych špecializácií, šesť komplexných multidisciplinárnych programov, 1400 zamestnancov, 400 lôžok a plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne.

Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať v podmienkach verejného zdravotného poistenia bez doplatkov. Pacienti sa môžu už dnes do nej predregistrovať online na webe nemocnice www.nemocnica-bory.sk/predregistracia. Celková investícia predstavuje 240 miliónov eur.