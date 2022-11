Na okraji mesta Kúty sa nachádza vlaková stanica. Mnohí ju využívajú Štvortisícová obec Kúty je poslednou medzinárodnou vlakovou zastávkou pred vstupom do Českej republiky. Zrejme aj preto sa v poslednom čase stala „dočasným útočiskom” desiatok utečencov najmä zo Sýrie.

Na stanové mestečko sa nedá netrafiť. Leží hneď neďaleko koľajníc. K dispozícii je prvých 40 lôžok, neskôr ich má byť 96. Takmer tri desiatky miest sú k dispozícii aj budove bývalej pošty.

Domáci ich prijímajú s rôznymi pocitmi. „Osobne sa ich nebojím, no toto nie je riešenie. Skôr treba pomôcť celej krajine. Podľa mňa ide o politických a ekonomických utečencov," tvrdí František (62) z Kútov. „Chodievam z tejto stanice do práce. Situácia je tu otrasná a trvá to už celé týždne," krútila hlavou okoloidúca žena.

Utečenci, všetko muži do 30 rokov, popri ceste posedávali, jedli a smiali sa. „Prešli sme sedem krajín, aby sme sa dostali sem a chceme ísť ďalej do Nemecka," prezradil jeden z nich pre tvnoviny.sk. „Chceme ísť na vlak. Do Nemecka alebo Česka," dodal ďalší. Tašky plné jedla i pitia si nosia z blízkych potravín. Podľa našich informácií sa zistilo, že mnoho z nich je chorých. Ide prevažne o zápal pľúc, na covid vraj nemal pozitívny test nikto.

Čašníčka z miestneho staničného bufetu tvrdí, že na stanici bolo počas najhorších dní asi sto migrantov. „Zvyknú si u nás kupovať veci. V menu už nemáme ani bravčové mäso," prezradila s tým, že platia obvykle bankovkami v hodnotách 100 či 200 eur. „Väčšinou nevedia vôbec po anglicky. Dohovoríte sa rukami-nohami. Za pár dní sa však naučili po slovensky napríklad čaj alebo káva."

Niektorí domáci na utečencov zazerajú, iní ich aj ľutujú. „Veľa ľudí sa bojí, lebo nevedia, čo môžu od nich čakať. Oni však nerobia problémy," prezradila čašníčka s tým, že často fajčia v priestoroch stanice, čo cestujúcim prekáža. „Mnohí nadávajú, že ich by policajti okamžite vyhodili s pokutou, pričom utečencov nechajú tak," mykne plecami.

Pár minút po našom príchode sa stanica, kde sa ešte nedávno podľa správ nachádzali desiatky nelegálnych migrantov, úplne vyprázdnila. Polícia mužom rozdala respirátory a tí nastúpili do minibusu. Kde ich polícia viezla, nechcela prezradiť.

Anketa Báli by ste sa cestovať zo železničnej stanice v Kútoch? Áno. 100% Nie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Súčasní migranti sa snažia cez Slovensko dostať na západ, do Česka a potom do Nemecka. Koncom septembra však začala česká a rakúska polícia kontrolovať spoločné hranice pre vysoký počet nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia prejsť cez hraničný priechod. “Od 29. 9. 2022 bolo na území Slovenska zachytených 3 207 nelegálnych migrantov,” uviedlo včera ministerstvo vnútra.