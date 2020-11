Minca v hodnote stoviek tisíc eur? Áno, je to možné! Dôkazom toho je 400-ročný desaťdukát panovníka Ferdinanda III. Ide o svetový unikát, ktorý existuje len v jedinom exemplári. Bude sa dražiť, jej vyvolávacia cena je 200-tisíc eur.

No nekúp to! Dukát za cenu dvojizbového bytu v Bratislave

Jedinečný desaťdukát bol vyrazený v kremnickej mincovni v roku 1642. „Ide o neskororenesačnú ručnú razbu kladivom z ručne rytého razidla. Tento konkrétny kus sme prvýkrát zachytili v aukcii v Amsterdame v máji 1926. Odvtedy migroval európskymi zbierkami až kým nepristál späť na Slovensku,“ hovorí Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.

Násobky dukátov panovníka Ferdinanda III. sú veľmi vzácne. Dôkazom toho je fakt, že predaj päť a desaťdukátov daného panovníka sme na našom území ešte nezaznamenali. Desaťročia či storočia však mohli tieto mince ležať v lokálnych šľachtických zbierkach pred rozpadom Rakúsko-Uhorskej monarchie v roku 1918 a následne odišli spolu s ich majiteľmi skôr, ako boli zaznamenané.

Vyvolávacia cena 200-tisíc eur dáva jasne najavo, že to nebude žiadna lacná záležitosť. „Vývoj cien vzácnych zberateľských mincí za posledných 170 rokov naznačuje, že či si desaťdukát kúpi vášnivý zberateľ, inštitúcia, alebo investor, budú to dobre uložené peniaze. Od druhej svetovej vojny výkonnosť zbierok vzácnych mincí prekonáva benchmarkové akciové indexy, nehnuteľnosti aj drahé kovy a to pri zlomkovej volatilite,“uvádza Elizej Macho.

Desaťdukát je možné získať na aukcii organizovanej spoločnosťou Macho & Chlapovič, ktorá bude 6. novembra. Kvôli šíriacej sa pandémii koronavírusu ju zorganizujú prostredníctvom internetu a telefónov, bez sálovej účasti.

Okrem unikátneho desaťdukátu aukcia ponúkne aj ďalšie zaujímavé kúsky. Investori dostanú príležitosť získať pražský dukát Ferdinanda I. z roku 1538 s vyvolávacou cenou 30-tisíc eur a extrémne vzácny transylvánsky toliar Štefana Bočkaja z roku 1606, jeho cena začína na minimálne 20-tisíc eur.

V ponuke je aj pražský dvojdukát Karola VI. z roku 1725 a viedenský štvordukát Františka Jozefa I. z roku 1854, obe s vyvolávacou cenou 20-tisíc eur. Súčasťou aukcie je 460 položiek, medzi ktorými okrem mincí nechýbajú papierové platidlá, medaily, vyznamenania a odznaky.