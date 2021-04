Negatívny test pri ŠPORTE a výletoch do PRÍRODY: Bude po novom POTREBNÝ?

Vláda schválila od pondelka sériu uvoľňovania opatrení, týkajúcich sa mnohých oblastí. Po dlhom čase sa tak dostaneme do obchodov aj do iných okresov. Zmeny nastanú aj pri výletoch do prírody a pri individuálnom športe.