NECHUTNÝ príbeh šikany: Prípad z Miloslavova NIE JE jediný, učiteľka opísala HRÔZU v jej triede

Brutálne vyčíňanie tínedžerov, ktorí do 11-ročného dievčaťa liali alkohol, bili ju a všetko si to nahrávali na mobil, šokovalo celé Slovensko. Nie je to však jediný prípad, kedy dieťa trpelo na úkor zábavy ostatných. Najnovšie sa k prípadu vyjadrila učiteľka základnej školy, ktorá má podobnú skúsenosť s drsnou šikanou.