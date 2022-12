Nechce prijať PORÁŽKU po 16 rokoch? Starosta v Košiciach nezvolal zastupiteľstvo, má dovolenku ×

Pondelok bol posledný deň na to, aby všetci noví starostovia a primátori zložili sľub. Končiaci starosta má do 30 dní od volieb zvolať zastupiteľstvo, kde odovzdá svoju funkciu. Ten v Košiciach však do funkcie ešte stále nenastúpil...