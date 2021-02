Do finálového hlasovania sa dostali páry Baška s Marekom a Soňa so Zolim. Ale na prepočítanie hlasov už nedošlo, pretože sa stalo niečo neuveriteľné.

Jeden z aktérov, Zoltán, totiž do redakcie poslal list: „Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za zverejnenie nášho príbehu. Veľmi som tým Soňu potešil. Obaja sme sa však zhodli, že ak je to možné, radi by sme darovali pobyt Marekovi a Baške. My sme si už podobný pobyt rezervovali minulý rok a pôjdeme tam spolu s deťmi, hneď ako to situácia dovolí. Nakoľko obaja podnikáme, máme určite iné možnosti ako tento krásny mladý pár. Prajeme im veľa šťastných spoločných rokov,“ napísal Zoli.

Jeho želaniu redakcia rada vyhovela a Zoli so Soničkou dostanú za toto krásne gesto celoročné predplatné denníka Plus JEDEN DEŇ.

Hlavnú cenu - luxusný pobyt v kúpeľoch Aphrodite Rajecké Teplice – vyhrávajú Baška a Marek a redakcia im v mene vydavateľstva News and Media Holding blahoželá a praje príjemný pobyt!