V každom prípade to, čo uvidíte vo videu či na Pencových fotkách, rozhodne neskúšajte. Penco len nedávno zverejnil video, v ktorom sa postavil na úplný vrchol Zoborského vysielača na Pyramíde v Nitre. To sa okamžite začalo šíriť rýchlosťou blesku po sociálnych sieťach a ľudia nechápali, odkiaľ chalan, bez akéhokoľvek istenia, zobral odvahu na takýto kúsok. Nebol však ojedinelý. Penco má podobných adrenalínových kúskov za sebou viac. "Nechcem prezrádzať svoje meno a hovoriť o svojej identite," napísal nám, keď sme ho oslovili emailom. Prezradil o sebe len toľko, že aktívne hráva futbal a behá.

Z jeho kúskov, ktoré môžete vidieť aj na instagrame, behá doslova mráz po chrbte. Zaujímalo nás preto, čo na túto jeho záľubu hovoria rodičia. "Samozrejme, že sa boja, ale nejako extra to neriešia. Vždy mi povedia, aby som si dával pozor a ozval sa, keď zleziem," prezradil nám Penco. Prečo sa venuje takémuto nebezpečnému koníčku? "Je to adrenalín a pocit slobody."

Prvou stavbou, na ktorú Penco vyliezol bol komín v Bošanoch, ktorý má výšku asi 110 metrov. "Chcel som zažiť niečo viac ako iní ľudia, a aj sa mi to podarilo," hovorí mladý muž. "Priznám sa, že som sa v začiatkoch aj trocha bál, pamätám si, že keď som vyšiel na prvý balkónik komína, bolo to vo výške asi 30 metrov, povedal som si, že stačí a zliezol som dole. No nedalo mi to, tak som sa vrátil a vyliezol ho celý."

Ako nám Penco povedal, zatiaľ nemal žiadny úraz. "Všetko je len v hlave. Ak získate pocit, že sa má niečo stať zlé, akurát z toho zostanete nervózny a riskujete, že sa niečo pokazí," pokračuje a dodá, že všetky výškové stavby zdoláva bez istenia! "Samozrejme, pred výstupom si pozriem počasie, vietor, pripravím sa."



A ktorý výhľad považuje za najkrajší? "Určite ten z 350 metrového komína Baia Mare v Rumunsku, ktorý sa nachádzal v strede mesta a ide o tretí najvyšší komín v Európe. Najvyšší bod, ktorý som vyliezol, bol vysielač Liblice B s výškou 355 metrov. Ide o najvyššiu stavbu v bývalom Československu," dodal na záver s tým, že sa už teší na ďalšie nové kúsky.



Tieto fotografie vás dostanú! Pozrite si Pencove zábery z výškových stavieb v našej galérii.

Anketa Páčia sa vám riskantné kúsky mladého Penca? Nie, je to zbytočný hazard so životom 67% Áno, držím mu palce a dúfam, že sa mu nič nestane 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: