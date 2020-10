Ísť čo neísť? Blíži sa Sviatok Všetkých svätých a Slováci majú počas zákazu vychádzania dilemu: Porušiť ho a ísť na cintorín, tohtoročnú návštevu úplne vynechať alebo počkať do pondelka, keď s negatívnym testom už môžu na hroby ísť. Je tu však aj štvrtá možnosť, zapáliť virtuálnu sviečku na virtuálnom cintoríne!

Podľa premiéra Igora Matoviča sa máme tento víkend vyhnúť cintorínom:

Je to každému jasné?!

„Platia pravidlá, aké platia! Keď si dáte do toho otázku, či môžete ísť na cintorín, z toho vám výsledok vyjde. Nemusím vám to explicitne povedať, však máme zákaz vychádzania, máme určené prevádzky alebo výnimky, ktorých sa to týka, ja som tam cintoríny nenašiel, takže buďme naozaj zodpovední,“odpovedal na otázku, či sa počas Dušičiek plánuje uzatvorenie cintorínov.

Cintoríny v Prešove

Nie všade to takto pochopili. Prešov napriek zákazu vychádzania, ktorý platí na celom Slovensku, ponechá všetky cintoríny otvorené aj počas blížiaceho sa dušičkového víkendu. „Od piatka do pondelka budú všetky prešovské cintoríny otvorené nonstop. V nočných hodinách budú cintoríny osvetlené,“povedal hovorca mesta Vladimír Tomek. Podľa jeho slov, ak bude rozhodnuté o zákaze vstupu na cintoríny z úrovne vlády, mesto ich pre verejnosť uzavrie.

Preliezanie cez plot...

Bratislavské cintoríny sú prázdne, ale občas dochádza ku kurióznym situáciám: „Z okna som videla, ako starší manželský pár preskočil plot, prikrčil sa, poobzeral dookola a ponáhľal sa k hrobu. O pár minút prišiel k plotu z druhej strany, opäť sa poobzeral, preskočil ho a utekal k autu,“ vraví Katarína (53), bývajúca neďaleko jedného z bratislavských cintorínov.

Košičania sú majstri výhovoriek

Všetky košické cintoríny boli včera otvorené. V areáli Verejného cintorína sme stretli staršieho muža, ktorý na otázku, prečo zašiel na cintorín, keď je zákaz vychádzania, odpovedal: "Lebo!" Neskôr vysvetlil, že už rok mal doma venček, tak ho teraz priniesol. Zamestnanec cintorína sa posťažoval, že ľudia sú nedisciplinovaní a napriek upozorneniam s poznámkou, že len položia kvety a odídu, vstupujú na cintorín. Potvrdil, že policajti kontrolovali ľudí prvý deň zákazu, odvtedy ich tam nevidel.

Virtuálne sviečky, kvety, vence, odkazy

Ak si napriek zákazu vychádzania chcete uctiť zosnulých kvetmi či zapálením sviečky, nemusíte v noci preskakovať plot cintorína. Dá sa to aj z domu. Nielen zapálením sviečky v obývačke, ale môžete zažnúť aj virtuálnu sviečku a poslať kvety s odkazom. Na portáli cintoríny.sk si vyhľadáte cintorín aj konkrétny hrob a dotyčnému zadarmo pošlete kvety s odkazom alebo zapálite kahanec. Ten váš tam bude horieť 48 hodín.

Česko i Maďarsko je tolerantnejšie

Každá krajina cintoríny rieši po svojom. Česi ich napríklad nechávajú otvorene a vstup na ne nezakazujú. Maďarský operačný štáb odporučil návštevníkom cintorínov, aby nosili rúška a dodržiavali odstupy. Cintoríny v Budapešti sú od štvrtka otvorené dlhšie, avšak z dôvodu ochrany proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu zrušili tradičné spoločné spomienkové podujatia Budapeštianskeho pohrebného ústavu.

Kontrola s dronmi v Španielsku

Madridská radnica zase rozhodla, že nad dvomi najväčšími cintorínmi v hlavnom meste Španielska rozmiestni počas Sviatku Všetkých svätých drony, aby sa uistila, že obyvatelia rešpektujú opatrenia na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu a na cintoríny nechodia.

Viac fotografií nájdete v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Aj napriek zákazu, navštívite počas dušičkových dní cintoríny? áno 54%

nie 44%

možno 0%

neviem 0%

na cintoríny vôbec nechodím 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný