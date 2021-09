Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová, v pondelok bude uzatvorená Ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po Ulicu 17. novembra a od 23.00 h bude uzatvorená Ulica 17. novembra.

V utorok bude vylúčená doprava nad 3,5 tony od križovatky ulíc Levočská, cesta I/18 a Obrancov mieru, cesta I/68 v úseku ulíc na ceste I/68 Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Pražská. Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase.

Od 6.00 h do ukončenia opatrení približne do 17.00 h bude úplne uzavretý jazdný pás cesty I/68 ulice Pražskej v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión. Ako ďalej informovala Bárdyová, obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad 3,5 tony.

"Počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude od 8.30 do 10.00 h doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova. V danom čase bude doprava nad 3,5 tony v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12.00 do 13.30 h úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice - Prešov bude povolená iba pre vozidlá do 3,5 tony," priblížila Bárdyová a doplnila, že zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražskej a Petrovianskej v Prešove.

Uvedené časy sú podľa jej slov orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. "Verejnosť vyzývame, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním. Taktiež apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok," zdôraznila Bárdyová.

Polícia bude priebežne informácie aktualizovať a pridávať aj mapky obchádzkových trás jednotlivých miest na sociálnej sieti.

Pápež František počas svojej návštevy Slovenska (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.

Miesto konania sa liturgie v Prešove uzavrú dve hodiny vopred

Priestranstvo pred Mestskou športovou halou v Prešove, kde bude Svätý Otec koncelebrovať svätú liturgiu v utorok 14. septembra, uzavrú dve hodiny vopred, o 8.00 h. Vzhľadom na bezpečnostné kontroly si treba príchod na miesto naplánovať s predstihom, upozorňuje prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.

"Hlavný program s pápežom bude od 10.00 do 12.30 h. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda od 8.00 h, bude priestranstvo pred mestskou športovou halou uzavreté," informuje polícia. Ako ďalej upozorňuje, na všetkých apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami.

"Kontrolné brány v Prešove na vstup na podujatie sa otvárajú 14. septembra 2021 o 00.00 h," ozrejmila polícia s tým, že kontrolnými bodmi musí prejsť každý účastník podujatia individuálne, preto je potrebné počítať s dostatočným časovým predstihom. Príchody na kontrolné brány na vstup do areálu a sektorov zverejnila polícia na mape na sociálnej sieti.

"V Prešove budú z každého smeru zabezpečené ďalšie záchytné parkoviska pre osobne auta," doplnila polícia s tým, že zo všetkých záchytných parkovísk bude premávať bezplatná hromadná doprava. Polícia tiež pripomína dôležité telefónne čísla: integrovaný záchranný systém 112, hasiči 150, zdravotná záchranná služba 155, polícia 158.

