Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová, v pondelok bude uzatvorená Ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po Ulicu 17. novembra a od 23.00 h bude uzatvorená Ulica 17. novembra.

V utorok bude vylúčená doprava nad 3,5 tony od križovatky ulíc Levočská, cesta I/18 a Obrancov mieru, cesta I/68 v úseku ulíc na ceste I/68 Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Pražská. Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase.

Od 6.00 h do ukončenia opatrení približne do 17.00 h bude úplne uzavretý jazdný pás cesty I/68 ulice Pražskej v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión. Ako ďalej informovala Bárdyová, obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad 3,5 tony.

"Počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude od 8.30 do 10.00 h doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova. V danom čase bude doprava nad 3,5 tony v smere Prešov - Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov - Košice bude v čase od 12.00 do 13.30 h úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice - Prešov bude povolená iba pre vozidlá do 3,5 tony," priblížila Bárdyová a doplnila, že zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražskej a Petrovianskej v Prešove.

Uvedené časy sú podľa jej slov orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. "Verejnosť vyzývame, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním. Taktiež apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok," zdôraznila Bárdyová.

Polícia bude priebežne informácie aktualizovať a pridávať aj mapky obchádzkových trás jednotlivých miest na sociálnej sieti.

Pápež František počas svojej návštevy Slovenska (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.

Prílet a odlet pápeža budú na letisku sprevádzať dopravné obmedzenia

Prílet a odlet pápeža Františka budú na bratislavskom letisku sprevádzať dopravné obmedzenia. Tie sú plánované od nedele (12.9.) do stredy (15.9.). Letisko M. R. Štefánika v Bratislave odporúča, aby sa cestujúci v tieto dni dostavili na letisko minimálne 2,5 hodiny pred svojím odletom a brali ohľad na možné zdržanie pri doprave z/na letisko.

Letisko uviedlo, že v súvislosti s návštevou pápeža nebude obmedzená prevádzka pravidelných ani charterových letov. Všetky linky teda budú vybavované podľa aktuálneho letového poriadku. Na letisku však bude vyššia koncentrácia bezpečnostných zložiek a platiť bude sprísnený bezpečnostný režim.

Počas presunu delegácií sú plánované krátke uzávery príjazdovej aj odjazdovej komunikácie (Ivanská cesta) medzi obchodným centrom IKEA a letiskom, a to v oboch smeroch. Počas uzávery ciest nebude premávať MHD a motorovým vozidlám nebude umožnený vstup ani výjazd z areálu letiska.

Čas uzávery ciest sa v prípade meškania letov môže zmeniť

Cestujúcim, ktorí majú odlietať v čase týchto dopravných obmezení, sa odporúča dostaviť sa na letisko s časovým predstihom aspoň 2,5 hodiny pred plánovaným odletom. Plánované časy uzávery Ivanskej cesty v úseku Letisko Bratislava – IKEA obojsmerne - nedeľa (12.9) v čase od 15.30 h do 16.00 h, utorok (14.9) v čase od 7.30 h do 8.05 h a v čase od 19.15 h do 19.45 h, streda (15.9) v čase od 13.00 h do 13.35 h. Časy sa môžu zmeniť v prípade omeškania príletu alebo odletu.

