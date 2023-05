Dedinka Oslany pri Partizánskom sa prebudila do desivého rána. Už pred štvrtou hodinou ráno niektorých obyvateľov obce prebudil hlasný výbuch. Neznámi páchatelia vyhodili do vzduchu bankomat, ktorý sa nachádzal na námestí.

Návrat BANKOMATOVEJ MAFIE? V Oslanoch vyhodili do vzduchu BANKOMAT!

Polícia sa aktuálne nachádza na námestí v Oslanoch a prípad vyšetruje. Udalosť sa odohrala priamo na námestí pri hlavnej ceste hneď vedľa autobusovej zastávky, kultúrneho domu, len kúsok od kostola. Zároveň sa tu nachádza supermarket, železiarstvo, autodoplnky, či textil a jedná sa o rušnú a frekventovanú ulicu.

"My bývame len kúsok odtiaľ. Ja som spala, nepočula som nič, ale manžel ma budil, či som nepočula, že niečo strašne buchlo," povedala obyvateľka obce. Zlodeji si museli podľa nej vyčíhať, kedy nechodia autobusy, ani autá, pretože cesta býva pomerne frekventovaná aj takto skoro ráno.

"Kusy bankomatu boli rozmetané po celom námestí, musela to byť riadna rana. My bývame na druhej strane obce, takže som nič nepočul, ale ráno prišla manželka z obchodu s tým, že tu bola bankomatová mafia," povedal ďalší obyvateľ obce. Polícia sa stále nachádza na mieste udalosti a podľa predbežných zistení mal niekto bankomat doslova odpáliť pomocou nástražného výbušného systému. Koľko peňazí bolo vovnútri zatiaľ nie je jasné.

Bankomatová mafia na Slovensku úradovala už viackrát. V júni 2021 odpálili bankomaty v obchodných domoch v obciach Šoporňa, Výčapy - Opatovce a v Turni nad Bodvou. V Šoporni tak spravili rovnako o štvrtej ráno. Vo Výčapoch - Opatovciach úradovali pred druhou nadránom a v Turni nad Bodvou medzi 2.00 až 2.30 hodinou.

V Trenčianskom kraji sa činila bankomatová mafia najprv v auguste 2021, keď úradovala v Pruskom a v Drietome. V novembri toho istého roku sa presunuli do Ladiec, odkiaľ si odniesli 80-tisíc eur. O deň neskôr si to namierili do Nemšovej V októbri 2022 vybuchol nadránom bankomat aj v Ivanke pri Dunaji. Stalo sa tak o 4.45 hodine.

