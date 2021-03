Máte osvedčené rodinné recepty alebo ste nedávno objavili skvelý veľkonočný recept? Je jedno či sladký alebo slaný, pošlite nám ho, najlepšie spolu s fotografiou hotového zákusku či inej dobroty do utorka 30. marca a vyhrajte pekné ceny od Tescomy! Tie najlepšie recepty uverejníme.

Svoje recepty posielajte na adresu: [email protected] s predmetom SÚŤAŽ PEČIVO

Traja autori získajú získajú vykrajovač na sušienky s pečiatkou značky TESCOMA. Veríme, že sa o recepty radi podelíte s čitateľmi denníka Plus JEDEN DEŇ a webového portálu pluska.sk.

Na inšpiráciu vám ponúkame jeden skvelý veľkonočný recept od našich kolegýň z Dobrého jedla.

Slaný veľkonočný veniec s údeným mäsom

Veľkonočný veniec Zdroj: DOBRÉ JEDLO

Potrebujeme:

7 vajec

250 g brokolice

200 g uvareného údeného mäsa

3 rožky z predchádzajúceho dňa

150 ml mlieka

mleté čierne korenie

soľ

tuk a strúhanku na vymastenie a vysypanie formy

formu na veniec s priemerom 18 cm

Postup:

1. Tri vajcia vložíme do kastrólika so studenou vodou, privedieme do varu a asi 10 minút povaríme. Potom vajcia zlejeme, ochladíme studenou vodou a olúpeme.

2. Medzitým rožky nakrájame na kocky, v miske ich zalejeme mliekom a necháme nasiaknuť.

3. Brokolicu rozdelíme na ružičky, ktoré povaríme 3 - 4 minúty v osolenej vriacej vode. Potom ich scedíme, prepláchneme studenou vodou a necháme odkvapkať.

4. Uvarené údené mäso nakrájame na malé kocky.

5. Zvyšné vajcia rozklepneme, žĺtky oddelíme od bielkov. Žĺtky vmiešame k namočenému pečivu. Pridáme mäso, potom opatrne brokolicu a zmes ochutíme soľou a mletým čiernym korením. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, ktorý po častiach vmiešame do plnky.

6. Rúru vyhrejeme na 180 °C. Uvarené vajcia po dĺžke prekrojíme na polovicu. Formu vymažeme tukom a vysypeme strúhankou. Dáme do nej časť plnky, na ňu pokladieme vajcia natvrdo a zakryjeme ich zvyšnou plnkou. Pečieme približne 50 minút. Plnku necháme asi 10 minút chladnúť vo forme, až potom ju vyberieme.