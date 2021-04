V rozhovore sa tiež dočítate:

- ako sa Michal dozvedel o svojich náročných diagnózach,



- ako prebiehala jeho operácia aorty,

- ako sa mu ešte v tej istej sezóne podarilo stať sa šiestym najlepším lyžiarom planéty,

- prečo je alpské lyžovanie populárnejšie ako rýchlostné,

- čo všetko obsahuje výbava rýchlostného lyžiara,



- a koľko to stojí.

Máte za sebou vážny zdravotný problém. Ako to celé prebiehalo?

A nie jeden. Po sezóne 2018/2019 mi operovali koleno, pretože som mal roztrhané väzy a asi mesiac na to som dostal pľúcnu embóliu.

Aké to bolo?

V noci, keď som ju dostal, tak som sa bál či to vôbec do rána prežijem. Nemohol som sa nadýchnuť a mal som bolesti ako keby mi niekto pichal nôž od ramena až do srdca. Popri embólii som dostal aj obojstranný zápal pľúc, takže na nejaký čas som bol vyradený. No, a keď mi robili CT, zistili, že okrem toho mám aj ascendentnú aortu. V ten deň mi povedali, že ma odvážajú do Košíc a budú ma operovať.

Ako ste na to zareagovali?

Povedal som im, že zatiaľ nie. Potreboval som si to premyslieť. Pri tej operácii totiž rozrežú celý hrudník a zavedú mimotelový obeh. To znamená, že za vás fungujú len prístroje. A to som určite nechcel absolvovať, kým som ešte úplne neprekonal pľúcnu embóliu.

Ako dlho ste sa dávali dokopy z pľúcnej embólie?

Približne do decembra 2019. Po príchode z nemocnice som nevedel urobiť dva tri kroky. Bol som stále zadýchaný, lebo pľúca ešte poriadne nefungovali. Bolo to pre mňa ťažké aj po psychickej stránke tým, že som športovec, ktorý stále zvykne niečo robiť.

A ako to dopadlo s operáciou aorty?

Na Slovensku mi povedali, že s operáciou nie je problém, ale lyžovať už do konca života nebudem. Po tej operácii by som si totiž musel už celý život pichať látku na riedenie krvi, to znamená, že by som nemohol spadnúť, aby som nevykrvácal. Ja som mal, ale dobrý kontakt na kardiológii v Prahe a tak som si tam dohodol stretnutie, aby mi to celé ešte lepšie priblížili. Oni mi povedali, že existuje aj iný typ operácie, po ktorej by som si nemusel riediť krv. Strašne som sa potešil, ale radšej som sa nepýtal, či potom budem môcť lyžovať, lebo by mi tú operáciu asi ani nedovolili. Rozhodol som sa teda pre operáciu v Česku, no keď som to oznámil slovenským lekárom, zareagovali veľmi promptne.

Po operácii aorty. Michal kvôli zdravotným problémom takmer prišiel o život Zdroj: Archív M.B.

Vari vám povedali, že tú operáciu vykonajú aj doma?

Áno. Chvíľu som váhal, ale keď mi povedali, že prídu operatéri z Prahy, rozhodol som sa, že sa teda nechám operovať v Košiciach. Pôvodne som mal byť operovaný v marci, no kvôli kovidu sa to odkladalo na trikrát. Bolo to psychicky veľmi náročné obdobie. Nakoniec sa to uskutočnilo v júni. Pár dní na to, som sa už doktorov pýtal, či ešte budem môcť lyžovať.

A čo vám povedali?

Že áno, ale asi to skôr mysleli tak, že o nejaké dva roky, lebo len kosti na hrudníku sa zrastajú približne pol roka.

A vy ste kedy začali?

Vychádzalo to tak, že by som mohol začať trénovať približne od začiatku januára 2021, no ja som začal už v decembri. Nikto o tom zatiaľ netušil.

Nebáli ste sa?

Ja som to skúšal, ale len veľmi pomaly, pretože som chcel zistiť, či ešte vôbec budem schopný lyžovať. Myslím si, že som prežil práve preto, lebo som veril, že sa ešte dostanem na lyže. Boli to ťažké dva roky.

Nakoniec sa vám však ešte počas tej istej sezóny podarilo umiestniť na šiestom mieste vo svetovom pohári. Aký to bol pocit?

Ako keď sa dieťa narodí a začne chodiť. Postupne som začal intenzívne trénovať na Slovensku a neskôr, keď to už koronavírusové opatrenia nedovolili, tak aj v Poľsku. Úspech sa mi podarilo dosiahnuť hneď na prvých pretekoch. Absolvoval som tri kolá svetového pohára vo Švédsku, kde som dosiahol 5. 8. a 10. miesto, celkovo som teda skončil šiesty a je to doteraz môj najlepší výsledok.