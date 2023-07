Katka s rodinou sa chystali na vysnívanú dovolenku na Rodos. Chceli si tam oddýchnuť. Ich dovolenka sa ale zmenila na boj o prežitie. Toto by zrejme nikto nechcel zažiť na vlastnej koži.

"Na Rodos sme cestovali s cestovnou kanceláriou. Prileteli sme už v pondelok ráno. Už v utorok bol požiar. Videli sme dym. Bolo nám povedané, že to nič nie je. Je to v pohode. V piatok večer bol veľký požiar. Bolo veľmi zadymené. Padal na nás popol. Zahnali nás do izieb aby sme nedýchali tie splodiny," porozprávala pre Plus JEDEN DEŇ rozhorčene Katka.

Vypočujte si príbeh Katky a jej rodiny priamo z pekla na Rodose:

Katka volala delegátke zo Saturu, že čo majú robiť v prípade evakuácie. "Ona to celé bagatelizovala. Povedala, že to všetko je v poriadku. Oni to majú pod kontrolou, že nič sa nedeje. Máme sa riadiť pokynmi hotela," pokračovala ďalej Katka so slzami v očiach.

V sobotu išla Katka spolu s rodinou na obed. Podľa jej vlastných slov sa pri hoteli začalo dymiť. Zistilo sa, že začalo horieť pri hotely. Po viacerých peripetiách nakoniec sa im podarilo nastúpiť do jedného z dvoch autobusov, ktoré ich odviezli do telocvične, kde sa nachádzajú viacerí turisti. Momentálne čakajú, že čo s nimi bude.

"Vážený Satur absolútne nezvláda organizáciu a náhradné ubytovanie. Po evakuácii z hotela z horiacej oblasti na Rodose. Neverte čo hovoria v TV. Sme už dvanásť hodín v športovej hale a stále nič nevieme. Delegátka nebola schopná prísť do hotela a zorganizovať odchod. Niektorí išli na vlastnú päsť pešo a ďalší taxíkmi. O desiatej doobeda bola ešte v hoteli a o druhej poobede začala evakuácia a ona bola preč. Nikto nič nevedel. Hodinu sme prosili šoféra z autobusu Satur, aby nás zobral preč. Sme unavení a špinaví. Chceme ísť domov," napísala nahnevaná Katka na svoj facebook, ktorá išla na dovolenku s rodinou.

K situácii sa Satur vyjadril aktuálne aj na facebooku: "Naše call centrum aktuálne obvoláva všetkých klientov s informáciou o repatriačných letoch na Slovensko. Prvý let odletí o 18.55 z Rodosu, prioritne budeme vracať rodiny s malými deťmi. Predpokladaný prílet prvého mimoriadneho letu z Rodosu do Bratislavy je dnes 23.7. okolo 21. hod. Druhý let je plánovaný na 24.7. o 1.45, prílet bude do Brna a predpokladaný prílet bude dňa 24.7. okolo 03:30 hod ráno. Autobusový transfer z Brna do Bratislavy bude pre všetkých klientov zabezpečený našou spoločnosťou, " uviedla cestovka a dodala, že utorkový odlet a ďalšie odlety bude riešiť následne, teraz potrebuje prioritne vyriešiť pondelok a návrat klientov z RHO domov. "Prosíme o trpezlivosť," dodala.





Prečítajte si tiež: