Zničené autá, zatopené pivnice či vytrhané preliezky. To všetko spôsobili búrky, ktoré sa prehnali Slovenskom v noci na stredu. Hasiči museli zasahovať až 83—krát. Našťastie škody sú len materiálne.

Najvážnejšia situácia bola v Skalici, kde museli odstraňovať niekoľko popadaných stromov, ktoré vietor lámal ako zápalky. Spúšť víchor narobil aj v areáli skalickej škôlky, kde doslova vytrhol zo zeme preliezky. V meste boli vytopené pivnice, v Materskej škole Pri potoku zas voda z kanalizácie vyrazila cez toalety.

V Skalici veterná smršť pováľala niekoľko stromov. Zdroj: fb Skalica

V Trnavskom kraji mali hasiči 43 zásahov, kde museli vyťahovať aj zapadnuté auto záchrannej zdravotnej služby a pomáhali aj zakotvenej lodi na parkovisku Baťovho kanála. V Žilinskom kraji zasahovali 19-krát, v Trenčianskom kraji boli privolaní v súvislosti s nepriaznivým počasím k 10 udalostiam.

Búrky sa v stredu popoludní presunuli na východ. Okolo 16. hodiny udreli prvé blesky medzi Prešovom a Košicami a v okolí Vranova nad Topľou. Nenarobili však také škody ako na západe.

Na bratislavskom kúpalisku Ekoiuventa bolo včera dopoludnia poloprázdno. Zdroj: fb Kúpalisko Ekoiuventa

Búrky síce priniesli mierne ochladenie, už dnes sa však opäť vráti tropické počasie. Na juhu západného Slovenska sa môžu teploty vyšplhať aj na 33 stupňov Celzia. Výstraha pred vysokými teplotami platí dnes a zajtra pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, no s horúčavami rátajte aj na ostatnom území Slovenska.

Dobrou správou je, že nás čaká slnečný záver týždňa, počasie by sa podľa meteorológov nemalo pokaziť ani cez víkend. V južných oblastiach by mali teploty presiahnuť 30-ky, na severe bude o pár stupňov chladnejšie. V piatok a v sobotu nás ofúkne slabý, cez deň prevažne severný vietor s rýchlosťou 5 až 25 km/h. Na horách by malo byť tiež príjemné počasie s teplotami od 15 do 17 °C.

Niekoľko tipov na výlet nájdete v GALÉRII.

Aké bude počasie

štvrtok

jasno až polojasno, 26 až 33 °C

piatok

jasno, miestami oblačno, 23 až 33 °C

sobota

jasno až polojasno, 21 až 31 °C

nedeľa

miestami zväčšená oblačnosť, 23 až 31 °C