Ostrieľaní a dlhoroční záchranári prehovorili o tom, čo je pre nich najťažšie. To najhoršie, s čím sa podľa ich slov pri svojej práci môžu stretnúť, je bojovať o život dieťaťa. To je situácia s ktorou sa dá ťažko vyrovnať aj profesionálom, ktorí túto prácu robia desaťročia. Aj na tie najnáročnejšie a najťažšie situácie sa môžu záchranári z celého Slovenska pripraviť v najväčšom a najmodernejšom edukačnom centre, ktoré otvorili v utorok dopoludnia v Trenčíne.

Desiatky záchranárov sa usadili do školských lavíc v novom Výcvikom centre pre záchranárov v Trenčíne. Po teoretickej príprave im predstavili najväčšie a najmodernejšie výcvikové centrum na Slovensku.

„Oficiálne sme otvorili edukačné centrum RZP kde sa budeme zameriavať predovšetkým na výcvik zdravotníckych záchranárov na všetkých úrovniach, lekárov záchranárov ako aj vodičov,“ prezradil odborný zástupca Rýchlej zdravotníckej pomoci Milan Henčel a vzápätí pokračoval, že nové simulačné centrum je určené pre rozvíjanie už nadobudnutých zručností, ako aj opakovanie získaných vedomostí.

„Rozlohou sa jedná o najväčšie centrum na Slovensku. Sú tu špičkové zariadenia vrátane figurín a zdravotníckej techniky, ktorá sa bežne používa v posádkach zdravotníckej záchrannej služby. Sú to modulačné centrá v ktorých sa dajú nacvičiť rôzne situácie s ktorými sa ako záchranári stretávame každý deň a potrebujeme ich ovládať. Ide tu o čas, zručnosti. V prvom rade simulujeme situácie s ktorými záchranár nepríde do styku každý deň, ale vieme nasimulovať aj špecifické situácie. Jedna posádka sa s takou stretla, my to vieme preonačiť do scenára a namodulovať to tak, aby aj ostatné posádky vedeli zareagovať,“ vysvetlil M. Henčel.

Podľa jeho slov však moderná učebňa nebude slúžiť iba pre záchranárov, ale bude otvorená aj pre iných záujemcov, ktorí budú mať záujem, ako sú napríklad urgentné príjmy, či jednotky intenzívnej starostlivosti. Dlhoročná záchranárka a inštruktorka prvej pomoci Beáta Macejková prezradila, podľa čoho moderné centrum zriaďovali, ako aj čo je pre záchranárov najťažšie a na čo, by ich v nových priestoroch chceli čo najlepšie pripraviť.

„Niekoľko rokov v záchrannej službe pracujeme s algoritmom ABCDE a tak tu máme rozdelené aj sektory. V nich sa venujeme tým výkonom, ako napríklad A ako Air, a to je zabezpečenie dýchanie ciest, B ako breathing, dýchanie a všetko čo súvisí s ventiláciou a takto postupne prechádzame v logickom slede všetkými nácvikmi, ktoré súvisia s týmito témami. Vieme simulovať reálny zásah a záchranári získavajú zručnosti, ktoré zúžitkujú v teréne,“ vysvetlila skúsená záchranárka a jedným dychom dodala, že v boxoch, ktoré sú zariadené ako izba v byte, či trávnik v akejkoľvek časti mesta, dokonca ako sanitka sa budú pripravovať aj na nočnú moru každého záchranára a to je záchrana dieťaťa.

„Detský pacient je v záchrannej službe menej častý pacient a pre každého záchranára je to to stresujúci moment, pretože dieťa funguje úplne inak ako dospelý človek. Detský pacient má svoje špecifiká z pohľadu fyziológie, fungovania tela, zásahov ktoré robíme a vykonávame. Snažíme sa aj takéto modelové situácie zaradiť do vzdelávania,“ opísala B. Macejková a so smútkom v hlase doplnila, že detský pacient je vždy náročný pacient.

„Je tam emočná záťaž, každý z nás má svoju rodinu a aj si často hovoríme, že toto je vec, ktorú by nikto nechcel zažiť. Situácia je taká, že je tam pacient, ktorý je dieťa, sú tam rodičia, starí rodičia, ktorí tu situáciu znášajú veľmi zle. Detské závažné stavy sa najčastejšie stávajú v kruhu rodinu, je tam veľa ľudí, ktorí majú obrovský stres a s tým sa musíme vyrovnať,“ uzavrela B. Macejková.