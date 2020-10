Tentoraz k módnemu návrhu - spoločenské šaty v podaní desiatky slovenských odevných dizajnérov. Verejnosť si tak môže na jednom mieste pozrieť diela, pod ktoré sa podpísali Maja Božovič Bažik, Pavol Dendis, Boris Hanečka, Marcel Holubec W, Martin Hrča, Lukáš Krnáč, Michaela Ľuptáková, Andrea Chrastinová Pojezdálová, Lenka Sršňová, Mária Štraneková.

Príležitosť premiérovo ukázať silnú zostavu slovenského odevného dizajnu dostala SNG vďaka daru, ktorý jej venovala Nadácia Tatra banky. Súčasťou galerijnej zbierky úžitkového umenia a dizajnu sa tak stala mimoriadna kolekcia spoločenských šiat reprezentujúcich dekádu ocenenia Mladý módny tvorca udeľovaného v rámci Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, ktoré odevným návrhárom poskytuje príležitosť navrhnúť šaty pre moderátorku galavečera Adelu Vinczeovú. Desať odevných dizajnérov na výstave podporujú tvorcovia spolupracujúci na šperkových objektoch, grafickom alebo textilnom dizajne šiat.

Výstava Ó šaty v SNG Zdroj: Pavel Neubauer

Kurátorka výstavy Viera Kleinová kolekciu spoločenských šiat, ktoré dizajnéri vytvorili v rokoch 2010 až 2019, nevystavuje ako v luxusnom obchodnom dome. Projekt je zaujímavý aj tým, že vo výstavnej architektúre využíva a recykluje materiály a prvky z galerijných depozitárov, ktoré doteraz slúžili ako ochrana pri preprave diel či ako mobiliár. Inštaláciou sa šaty akoby premenili na zbierkový predmet medzi kartotečnými skriňami, stolmi, ktoré kedysi sídlili v depozitári, či fotolampami.

"Je prehľadom živej, aktuálnej súčasnej slovenskej módy, a zároveň je to aj reakcia na to, ako móda dnes pracuje - na princípe udržateľnosti, recyklovania, je to pomalá móda," priblížila výstavu pre TASR Kleinová a ďalej vysvetlila: "Tieto princípy sme adaptovali na galerijné fungovanie, vybrali sme materiály a prvky, ktoré v galérii už doslúžili - úložné boxy, materiály, do ktorých diela balíme, a z nich sme voľne zostavovali prostredia pre jednotlivé modely a zároveň sme vystavali aj personálne miesta pre každý model a jeho autora."

Doposiaľ zriedkavú akvizíciu šiat SNG interpretuje aj metódami divadla a mappingu v spolupráci s divadelným a televíznym scénografom Jurajom Kuchárekom a grafickým dizajnérom a multimediálnym umelcom Jánom Šickom. Tému spoločenského odevu tvorcovia výstavy previazali s digitálnym exkurzom do zbierok a archívu SNG. Jej návštevníci tak môžu nahliadnuť do mondénnej francúzskej módy, pozrieť si večerné róby realizmu i moderny, úbory nonkonformných múz či svadobné alebo abiturientské divy v šatách ich života.

Výstava potrvá od 6. októbra do 10. januára 2021.