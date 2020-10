Záujem o testovanie bol v sobotu veľmi veľký. Od skorého rána ľudia čakali pred odbernými miestami na testovanie. Často prišli už okolo 6. hodiny. Museli si však počkať: odberné miesta otvárali až o 7. hodine. Na viacerých miestach ešte neskôr - chýbali totiž certifikáty, niekde aj testy, miestami i zdravotníci.

Mnohí sa rozhodli ísť v sobotu otestovať už ráno, takže sa tvorili dlhé rady a čakalo sa dve až tri hodiny. Aj poobede bolo veľa ľudí. Niektorí sa šli z veľkých miest testovať do okolitých dedín, aby sa vyhli niekoľkohodinovému čakaniu.

Čo je potešiteľné: už prvé správy z veľkých miest ako je Bratislava či Trnava potvrdili, že počet pozitívne testovaných je veľmi nízky - do jedného percenta.

Počet otestovaných sa iba počas predpoludňajších hodín blížil k miliónu. Povedal to predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Naznačil, že doterajší podiel pozitívnych prípadov na ceom Slovensku sa blíži očakávaniam, a to v rozmedzí jedného až dvoch percent. "Skôr by som povedal, že je to bližšie k tomu jednému percentu," dodal. Doterajší priebeh testovania ohodnotil na jednotku s hviezdičkou. Uvedomuje si, že sa stali aj chyby, no upozorňuje, že v projekte s takou logistickou a organizačnou náročnosťou sa jednoducho objavia.

Po celý deň vám z testovania ponúkame online informácie. Rovnako tak to bude aj v nedeľu. Znova sa testuje od 7. do 22. hodiny. Teraz si však pozrite najzaujímavajšie momenty zo sobotného testovania - dojímavé, kritické, aj úsmevné!

Syn ju chválil, svokra kritizovala

Testovanie zabezpečovali aj tisícky dobrovoľníkov. Jendou z nich bola Košičanka Adriana Suchá. Od prečítania výzvy na sociálnej sieti po odoslanie odpovede, že sa zapája, prešla minúta. „Nebolo nad čím špekulovať," povedala pre Korzár, ktorý zverejnil jej príbeh.

Nie všetci jej konanie pochopili a schválili. „Písala som kamarátke, o ktorej som bola presvedčená, že do toho tiež pôjde a ona odmietla. Aj svokra sa ma pýtala, či mi to bolo treba. Syn mi zas povedal, že je na mňa hrdý," povedala pre Korzár.

Každý sa chcel testovať z auta

Najväčšie odberné miesto bolo na košickom letisku, kde sa ľudia mohli nechať otestovať aj z auta - a záujem o tento drive-thru bol obrovský. Záujemcovia prichádzali už po štvrtej hodine ráno a hoci tam bolo 10 tímov, tvorili sa obrovské kolóny, takže organizátori museli vracať autá späť, lebo by ich nezvládli. Kolóna už o 7. hodine siahala z letiska až na Pereš.

Popoludní počet odberných tímov zvýšili na 14. Hovorca mesta Vladimír Fabian potvrdil: „Vďaka doplneniu zdravotníckych tímov z vlastných zdrojov v najväčšom drive-in testovacom stredisku na letisku v Košiciach sa nám podarilo skrátiť dobu čakania približne na 45 minút." Zo 14 tímov až 13 zabezpečilo v plnej réžii mesto. „Vláda nám zabezpečila jeden odberný tím,“ dodal Fabian.

Obrovský záujem o drive-thru testovanie bol aj v Bratislave. Mestská časť Karlova Ves preto od 14. hodiny zavrela testovacie miesta v Slávičom údolí, pri Iuvente a pod mostom Lafranconi.

Podobne to bolo aj v iných mestských častiach Bratislavy. "Aktuálne odhady sú na 25 hodín čakania, ak ste na konci radu,"opísal situáciu v Ružinove starosta mestskej časti Martin Chren včera pred obedom.

K lietadlu s policajtami

Drive-in na košickom letisku sa tak zmenil na katastrofu, panovala nervozita, na frekventovanej ceste v smere z Rožňavy do Košíc bol upchatý jeden jazdný pruh a z letiska do mesta, aj opačne, sa dalo dostať len s obrovskými problémami.

Najhoršie bolo, že z košického letiska sa normálne lietalo. Pasažieri však mali problém dostať sa na letisko. Sami sme boli svedkom, ako rodina s dvomi deťmi len s hrôzou hľadela na upchatý príjazd na letisko a v duchu sa už lúčila s plánovaným letom. Nakoniec im pomohla polícia.

Výborná rada od lekárky

Mnohí hovorili, že ster z nosohltana nebolí, skôr šteklí. Iným to bolo nepríjemné. Manželia Jarka a Noro sa šli v Košiciach testovať s priateľmi Erikom a Janou. Priznali, že zatiaľ čo jeden z partnerov ani nevedel, že ho testovali, dokonca mu ani nevyhŕkli slzy, druhý prežíval hotové muky. Cítil bolesť v nose a neskutočné štípanie. "Neviem, či niekomu chýba zručnosť pri odbere, alebo ja som zle zaklonil hlavu," povedal Noro.

Zdravotníčka nám potvrdila, že bolesť cítil preto, že sa neuvoľnil. Práve strnulosť môže spôsobiť bolestivý pocit. Takže ak sa idete testovať dnes, túto radu si dobre pamätajte!

Starosta vozil ľudí na testovanie

Peter Tričák (Smer-SD), starosta obce Čertižné na slovensko-poľskej hranici v okrese Medzilaborce, vozil záujemcov o testovanie do odberného miesta v susednej Habure, píše Korzár.

Obecné auto na to starosta špeciálne upravil: zabezpečil oddelenie vodiča od spolujazdcov na zadných sedadlách, vybavil sa ochrannými pomôckami. „Nie všetci majú auto, autobus premáva len dvakrát za deň. Máme aj takých, ktorí prídu autobusom do Habury, ale do Čertižného sa už nedostanú. Sú mladší aj starší, ľudia sa chcú testovať,“ vysvetlil starosta.

Takéto rady si pamätáme zo socializmu!

Čakanie na testovanie si ľudia krátili aj debatami. A najmä tí starší pripomínali, že takéto rady nie sú pre nich nič mimoriadne. "Veď za socializmu sme v radoch stáli bežne! Čakali sme na banány a mandarínky, tak počkáme aj na odbery!" smiali sa starší čakajúci pred základnou šolou na Sibírskej ulici v Bratislave.

Polievka pre vojakov

V obci Kechnec sa postarali aj o vojakov, ktorí pomáhali pri testovaní. Uvarili im zeleninovú polievku s cestovinou a plnené kuracie stehná s ryžou a kompótom. Pani, ktorá menu pripravila, uviedla, že spokojnosť bola obrovská a jedlo každému chutilo.

Anketa Boli ste sa testovať? Ako to vyzeralo? Bol/a, všetko bolo v poriadku, dobre zorganizované. 54%

Síce som čakal/a dve hodiny, ale inak všetko v poriadku. 11%

Bolo treba ísť, tak som šiel/šla. Ale dlho som čakala, len som zmrzol/zmrzla. 0%

Nebol/a som, pôjdem v nedeľu. 6%

Nebol/a som a ani nepôjdem. 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný