Most SNP (od roku 1993 do 28. augusta 2012 Nový most) je jednopylónový, oceľový, cestný, zavesený most vejárového dizajnu cez Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v prúde rieky Dunaj, čím je to bratislavský most s najväčším hlavným rozpätím a tým vo všeobecnosti klasifikovaný ako najväčší v Bratislave. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.

Most patrí do asociácie World Federation of Great Towers. Od 16. mája 2018 je most národná kultúrna pamiatka. Postavili ho v rokoch 1967 až 1972 spoločnosti Doprastav Bratislava a Hutní montáže Ostrava podľa projektu inžinierov Arpáda Tesára a Jozefa Zvaru a architektov Jozefa Lacka, Ladislava Kušníra a Ivana Slameňa. Do užívania bol daný 26. augusta 1972

Atrakciou mosta je luxusná reštaurácia Ufo na hlavici pylónu vo výške 85 m, ktorá sa krásne týči nad Dunajom. Samotné cesty a podmostie zasahujú až po katedrálu svätého Martina. Z dôvodu jeho výstavby bola zbúraná značná časť bratislavského Podhradia vrátane historicky hodnotných častí Vydrice a synagógy v maurskom štýle, ktorá stála v tesnom susedstve katedrály.

Pritom synagóga bola jedinečným symbolom súžitia Židov a Katolíkov. Budovu však odkúpili a zrúcali. Židovským umelcom ostali oči pre plač a maľby plné búrania synagógy. Pozostatky zbúranej synagógy vystavujú na pôvodnom mieste a vídajú ich davy turistov.

Unikátny projekt vás vráti späť v čase. V 3D prehliadke si budete môcť prezrieť, ako vyzerala Vydrica či Neologická synagóga. Zdroj: fb Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch - BratislavaDen.sk

Zrúcanie synagógy stále vyvoláva diskusie aj na internete. "Most SNP sám o sebe nie je zlý, je len na nesprávnom mieste," myslí si diskutér Palenque. Pani Anka je najkritickejšia. "Zo starej Bratislavy nezostalo nič. Pár domov. Národne divadlo, Michalská brána a okolie. Podhradie úplne zničené. Vôbec to nie je architektonicky zladené. Z každého niečo," hovorí Anka.

50-ku oslávia vo veľkom štýle

Dnes 26.8.2022 je tomu presne 50 rokov, čo Most SNP po prvý krát otvorili verejnosti. Tento technický unikát sa stal turistickou atrakciou, ktorá láka návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Zároveň v jeho útrobách vedie aj vodovod, ktorá prepája brehy Dunaja.

Návštevníkov vyhliadkovej veže láka luxusná reštaurácia, dve bary aj jedinečný výhľad. Z vyhliadkovej plošiny máte ako na dlani nielen Bratislavu, ale dovidíte aj do okolitých krajín - Maďarska a Rakúska.

Predstavitelia mesta aj starostovia mestských častí Starého Mesta a Petržalky v súvislosti s dnešným výročím pozývajú Bratislavčanov na sériu podujatí, ktoré budú prebiehať v piatok a sobotu.

Na snímke zľava predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo, starostka MČ Bratislava - Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, expert na dopravné stavby František Brliť, prvá námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová, starosta MČ Bratislava - Petržalka Ján Hrčka a podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá počas brífingu k podujatiu pri príležitosti 50. výročia Mosta SNP v Bratislave 26. augusta 2022. FOTO TASR - Dano Veselský Zdroj: Dano Veselský

Tatiana Kratochvílová – prvá námestníčka primátora Bratislavy zároveň vyzdvihla projekt staromestského plató, ktoré by malo vizuálne zjednotiť Staré Mesto, do ktorého výrazne zasiahla stavba Mostu SNP.

Ide o návrh prekrytia Staromestskej ulice pri mestských hradbách, ktoré umožní citlivejšie prepojenie hradu s centrom mesta. Okrem zníženia hluku prinesie plató do územia viac zelene, nové detské ale aj workoutové ihrisko. Investičné náklady sa odhadujú na 18 miliónov eur, konkrétny odhad termínu realizácie nie je známy.