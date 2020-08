Most, ktorý sa v piatok zrútil na východe, odstránia: Nikto si nemyslel, že po 45 rokoch spadne

Spadnutý chodníkový most v Spišskej Novej Vsi by mohli odstrániť do konca budúceho týždňa. Predpokladá to primátor Pavol Bečarik. Ako pre TASR povedal, v najbližších dňoch budú diagnostikovať stav ďalších mostov.