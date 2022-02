Priznala sa, že tlak spoločnosti vyvolávajúci pocity viny matiek, ktoré nedojčia, zažíva na vlastnej koži. Preto sa prihovorila aj iným matkám, ktoré bojujú s rovnakým problémom. Poukazuje na to, aby si spoločnosť uvedomila, že v každom prípade je prvoradá najmä spokojnosť dieťaťa a matky a nie je podstatné, či žena kojí alebo nie a už vôbec nie to, aký má na to dôvod.

"Prihováram sa vám, aby sme si uvedomili, že dojčenie, fľaša, odsávanie, kombinácia - všetko by malo priniesť dieťatku pocit sýtosti a matke spokojnosť s rozhodnutím, že robí to najlepšie, čo v danom momente dokáže. Psychické zdravie je rovnako dôležité ako fyzické, nezabúdajme na to. Veď všetci máme rovnaký cieľ cesty, aby sa naše deti v zdraví a nahlas smiali, boli spontánne, učili sa, vyhľadávali dobrodružstvo a vychutnávali si život. Prečo si na tejto ceste neprejavíme viac empatie, súcitu a pochopenia?," napísala Soňa Skoncová k čiernobielej fotografii, na ktorej je so svojím synom Robkom.

Ďalej dodala, že každý deň ženám materstvo ponúka nemálo podnetov na rozvíjanie týchto "superschopností". "Právo každej matky - lepšie povedané každého človeka na tejto planéte, by malo byť: MOŽNOSŤ VOĽBY. Po 11 mesiacoch dojčenia, ktoré som tak milovala a nezabudnuteľných momentov mamy a syna - nedojčím. Som úprimná, lebo s VAMI vždy zdieľam radostné aj bolestivé chvíle," priznala Soňa.

