Bývalá misska Kristína Krajčírová (30) prežíva to najkrajšie obdobie. Nedávno sa podelila s fanúšikmi o veľkú novinu - zasnúbila sa so svojím partnerom Jakubom, no to nie je všetko. To nakrajšie prišlo až potom. Len pred pár dňami (11. mája) totiž priviedla na svet synčeka Jakubka.

Jedna z najkrajších Sloveniek, Kristína Krajčírová, sa pred časom zasnúbila so svojím priateľom, ktorý ju o ruku požiadal na výlete v Budapešti a aktuálne zažíva dvojica to najkrajšie obdobie - tešia sa z rozkošného synčeka. Ex misska zaplavuje sociálne siete fotografiami, na ktorých doslova žiari šťastím.

Aktuálne fotografie krásnej Kristíny Krajčírovej, si pozrite vo fotogalérii:

Hneď po tom, ako priviedla na svet malého Jakubka, zazdieľala na svojom instagramovom profile fotografiu držiac ho v náručí a bozkávajúc pri tom svojho partnera. "S naším chlapcom Jakubkom. Bolo to rýchle a dokonalé. 11.5.2022," napísala. K druhej fotografii, kde ukázala svetu svoju prešťastnú tvár, dodala: "My takto. Spíme, papáme, prebaľujeme, troška si poplačeme. Do toho upratujem, lebo bordel nezvládam. Spím viac než som spala, na to ma malý pripravil. K pôrodu poviem, že bol naozaj megarýchly. A Kubi je láska, najväčšia, akú som kedy zažila."

Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová sa vo februári 2017 rozišla po štyroch rokoch s Ivanom Kmotríkom ml.. V roku 2019 si jej srdce získal videografik a kameraman Martin. Ani tento vzťah jej však nevydržal. Muž jej života na ňu totiž ešte len čakal. Zaľúbila sa do sympatického Jakuba, pri ktorom od začiatku žiarila na všetky strany.