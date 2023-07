Tí, ktorí by chceli navštíviť Počúvadliansky mlyn a vrátiť sa tak v čase do histórie, nájdu ho zašitý v Klastavskej doline v Štiavnických vrchoch, v blízkosti dediniek Počúvadlo a Baďan. Je prístupný pešími chodníkmi. V súčasnosti na tomto mieste stojí iba ruina mlyna, avšak iniciátori projektu jeho obnovy majú s touto lokalitou veľké plány. V ambicióznom pláne je najmä jej revitalizácia so zachovaním pôvodných ruín a sprostredkovaním histórie tohto miesta.

Starostka obce Baďan, Ľubica Kuková spomína, že v minulosti, po príchode nemeckej okupačnej sily na územie bývalého Slovenského štátu a potlačení SNP, sa v lokalite Počúvadlianskeho mlyna usídlila časť partizánskej skupiny „Sitno“, ktorá sa dostala do hľadáčika protipartizánskych jednotiek. “Tie mali za úlohu vyčistiť Slovensko od ozbrojených odbojových partizánskych skupín. Partizánov skrytých v mlyne prepadla 23.11.1944 neslávne známa jednotka Edelweiss,“ ozrejmila.

V minulom roku sa v prvej etape projektu podarilo odstrániť starý schátralý pamätník a nahradiť ho novým. Tiež bol zrekonštruovaný roh budovy mlyna a osadili naň novú pamätnú tabuľu s motívom potoka, pri ktorom mlyn stál. Deväť kameňov v reliéfe potoka symbolizuje partizánov padlých v boji. V druhej etape, ktorá aktuálne prebieha, je naplánovaná revitalizácia celej lokality. Pôvodným zámerom bolo obnoviť budovu mlyna v originálnej podobe, avšak keďže sa nepodarilo zohnať dobové fotografie objektu, nebolo by to možné.

