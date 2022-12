Je to tak, nedokáže to často ani vlastná rodina a deti, ktoré nemajú šťastie na rodičov, tak skončia v detskom domove. V prípade Lindy Veselej, z ktorej vyrástla krásna dvadsaťročná slečna, to však neplatí. Hoci jej zomrela mama a otec starostlivosť o ňu a jej súrodencov nezvládal, nezostala v problémoch sama. Naopak, ujala sa jej celkom cudzia žena, u ktorej napokon prežila šesť rokov. Smutný príbeh rodiny, z ktorej Linda pochádza, už prezradila jej staršia sestra Viktória, ktorá sa podujala zbaviť nadbytočných kilogramov u známeho televízneho trénera Maroša Molnára.

Dievčatá si prežili skutočne svoje a napriek priezvisku Veselá si tej radosti veľa neužili. Hoci mali spoločnú maminu, ich cesty sa po jej smrti rozišli. Linda zostala so svojim biologickým otcom a s ďalšou sestrou. "Lindu sme spoznali prostredníctvom nášho syna Martina, ktorý sa kamarátil s jej otcom," prezradila nám pani Mária, ktorá už považuje Lindu za svoju. " Chodievala k nám ako dieťa, na našu chalupu, a po čase u nás trávila prázdniny, rovnako aj jej mladšia sestrička Emka. Ich otec to veľmi nezvládal a raz po ich spoločnom konflikte som sa rozhodla, že Linda zostane u nás," hovorí pani Mária. "Vybavili sme všetko potrebné na sociálke, na súde, žiaľ, o Lindu nemali vlastní príbuzní veľký záujem." A tak sa Linda, ako stredoškoláčka, definitívne ocitla v náhradnej rodine, inak by sa mohla ocitnúť v detskom domove.

"Pravdou je, že to nebolo všetko jednoduché, odhovárali ma od tohto kroku aj kolegyne, moje vlastné deti tým veľmi nadšené neboli. To viete, bývame v byte, a je to predsa len zásah do súkromia," otvorene hovorí Mária. "Napriek tomu ma nakoniec manžel Rudo a deti Martin a Katka pochopili a našla som v nich oporu. Lindu sme prijali, a hoci už s nami nebýva, brali sme ju ako vlastnú. Tým, že bola maličká, doslova ako vnúčatko. Poznali ju sme ju hádam od jej desiatich rokov, a keď som sa dozvedela o ich rodinných problémoch, nemohla som to nechať tak."

Linda sa už osamostatnila a tak už u Vrtákovcov nebýva. "Sme spolu stále v kontakte, píšeme si, voláme, navštevujeme sa. Ako s vlastnou dcérou," zasmeje sa pani Mária a dodá, že veru bola na ňu aj prísna, ak bolo treba. "Podporili sme ju vo všetkom, Linda hrávala futbal, teraz zápasí v MMA. Hoci sa mi ten šport nepáči, podporujem ju a je skutočne veľmi šikovná." Prezradí, že Linda sa stala v zápasení MMA dokonca aj majsterkou Slovenska v amatérskej lige. Ako nám sama Linda prezradila, trénuje za Kickboxing Fight School Sparta v Nitre a jej snom je stať sa profesionálkou.

"Pamätám si tie návštevy tety Mariky, keď sme tam chodievali s otcom," povedala nám pár slov aj samotná Linda. "Bolo to také predvianočné obdobie, teta piekla oblátky a bola k nám veľmi dobrá. To, že sa ma ujala, považujem za zázrak, pretože mi doslova zachránila život. Je to skutočne moja druhá mama," dodala Linda Veselá.

