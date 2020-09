Bratislavský magistrát už aj v minulosti vytypovoval niekoľko lokalít v mestských častiach, kde chcel postaviť nájomné byty, z plánov však zišlo, keďže obyvatelia, ako aj starostovia s vybranými lokalitami nesúhlasili.

Podľa najnovších informácií mesto minulý týždeň avizovalo, že 103 mestských nájomných bytov pribudne v bratislavskej Petržalke na Muchovom námestí. Pôvodne mal v tejto lokalite vzniknúť projekt súkromného developera. Pozemok sa však podarilo opätovne získať do vlastníctva mestskej spoločnosti Metro Bratislava a samospráva tam pripravila zámer mestského nájomného bývania s benefitmi vo forme verejného parku a občianskej vybavenosti.

"Bratislava dlhodobo čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov. Preto pracujeme na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov. Jedným zo spôsobov je aj výstavba mestských nájomných bytov na vlastných pozemkoch," spresnil magistrát. Primátor Bratislavy Matúš Vallo uviedol, že zámer prispeje k riešeniu značne poddimenzovaného mestského nájomného bývania.

Vo fáze prípravy je podľa jeho slov viacero projektov dostupného nájomného bývania určených pre ľudí, ktorí sa ocitnú v zlej životnej situácii, alebo pre nájomcov z reštituovaných domov či pre kľúčové povolania ako policajti, hasiči, učitelia, zdravotné sestry či opatrovateľky.

Okrem Petržalky už magistrát vytypoval aj ďalšie lokality v mestských častiach Ružinov, Karlova Ves či Dúbravka, kde sa v budúcnosti počíta s výstavbou ďalších mestských nájomných bytov. Problémom však môže byť opätovný nesúhlas starostov, ako aj obyvateľov týchto lokalít.

Nájomné byty pre mladých sú výnimočnosť

Podľa hovorcu a odborníka na samosprávu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka je nájomné bývanie pre mladých ľudí skôr výnimočnosť ako samozrejmosť. "U mladých ľudí musíme konštatovať, že až 76 percent z mladých do 35 rokov býva u rodičov, lebo si nemôže dovoliť dostupné nájomné bývanie a nemajú záujem riskovať hypotéku, ktorá ich pritlačí ku konkretnému bývaniu a v situácii, ak by dostali lepšiu pracovnú ponuku, budú limitovaní hypotékou, čo obmedzuje aj napríklad ekonomickú mobilitu," uviedol Michal Kaliňák.

Jedným z odporúčaní ZMOSU, ktoré by pomohlo zlepšiť situáciu s nájomným bývaním nielen v Bratislave, je stanoviť percento nájomných bytov v developerských projektoch. "Stanovenie podielu nájomných bytov v developerských projektoch by v praxi znamenalo zvýšenie počtu nájomných bytov vo vzťahu k celkovému počtu bytov, avšak je potrebné pre samosprávy v rámci zaťaženia územia to definovať ako ich oprávnenú požiadavku s minimálnym a maximálnym počtom bytov, ktoré takto samospráva deklaruje pre investora ako povinnosť a pritom je potrebné stanoviť aj maximálnu výšku nájomného a dobu nájmu," uvádza ďalej ZMOS.

Ďalšou možnosťou podľa združenia je aj vytvorenie databázy nevyužitých a prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve štátu a samosprávy na nájomné bývanie. "Jednou z možností obstarania nájomného bytu je prestavba nebytovej budovy na bytovú budovu," dodáva ZMOS.

Podľa Jána Palenčára z realitnej kancelárie URBAN&PARTNER je realitný trh na Slovensku hnaný neutíchajúcim dopytom po kúpe bytov, ktorý je podporený výhodnými podmienkami pre hypotekárne úvery. "Najväčší záujem je o byty v krajských mestách, kde je vyšší dopyt ako ponuka, čo sa odzrkadľuje na priebežnom zvyšovaní cien. Najväčšie počty predajov sa robia v Bratislave a Košiciach. V rýchlosti rastu cien však vedie Žilina a Banská Bystrica," povedal nám Ján Palenčár s tým, že približne 80 percent klientov kupujúcich nadobúda byty pre vlastné bývanie, zvyšok tvoria investičné nákupy. Dodal, že priemerná cena bytov na meter štvorcový je v Bratislave 2 850e/m2, v Banskej Bystrici 1 680e/m2, v Košiciach 1 850e/m2. Ceny zahŕňajú staré aj nové byty.

Že je situácia na Slovensku s vlastným bývaním ťažká, nám potvrdila aj Lucia (25) z Bratislavy, ktorá žije spolu s priateľom v podnájme v jednom z bytov v mestskej časti Nové Mesto. Za dvojizbový byt platia mesačne 650 eur. "Myslím si, že platiť nájom za byt, ktorý má vyše 70 metrov štvorcových, má terasu aj podzemnú garáž, je fajn na Bratislavu, ale tie peniaze sú v podstate vyhodené do vzduchu a radšej by som platila tých 650 eur na hypotéku, ale tú si nemôžem ešte vziať, lebo na to nemám," povedala nám Lucia. Zároveň dodala, že podľa nej viac mestských nájomných bytov by určite pomohlo ako dobrý štart najmä mladým rodinám či rodinám v núdzi. "S priateľom sme si chceli najprv podstaviť dom, ale stavať dom a zároveň platiť aj nájom, je z nášho platu nereálne. Čiže určite sme najprv rozmýšľali nad bytom a až potom nad domom. Časom by sme možno išli do menšieho, aby sme si dokázali sporiť niečo vlastné alebo si teda počkáme ešte niekoľko rokov a až tak si kúpime vlastný byt," uzavrela Lucia.

