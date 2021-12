Z ktorej časti Sibíri pochádzate?

- Z centrálneho Ruska, z dedinky Podgornoe v Tomskej oblasti. Je to asi 4 tisíc kilometrov na východ od Moskvy. Istý čas som žila aj v oblastnom centre, v Tomsku, keď som študovala na univerzite.

Dlho ste zvažovali, že sa odsťahujete?

- Úprimne, nikdy by mi to ani nenapadlo. Nepremýšľala som, že sa chcem niekam presťahovať a už vôbec nie mimo Sibíri, či dokonca do zahraničia. V meste odkiaľ pochádzam, je život akoby trochu odrezaný od ostatného sveta. Je to dedinka vzdialená 300 km od Tomska na sever a všade dookola sú lesy. Ľudia tu žijú viac lokálne a preto som nikdy nemyslela na to, že pôjdem niekam ďaleko. Vedela som len to, že sa presťahujem do Tomska, lebo všetci mladí ľudia, ktorí chcú študovať, idú práve tam. Rovnako aj moja sestra.

Anketa Boli ste niekedy na Sibíri? áno 0% nie 75% určite niekedy pôjdem 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečo ste sa rozhodli pre Slovensko?

- Počas štúdia v Tomsku sa mi naskytla príležitosť vycestovať v rámci programu AIESEC. Môj prvý výlet bol do Indie, neskôr do Bulharska. Tam som pochopila, že sa mi svet veľmi páči svet a chcela by som ho objavovať. Túžila som žiť niekde, odkiaľ bude jednoduchšie cestovať, preto som sa presťahovala do Kaliningradu medzi Poľskom a Litvou, kde som sa zoznámila s jedným Banskoštiavničanom. Vzápätí som odišla na Slovensko a žijem tu už takmer tri roky.

Stále máte ruské občianstvo?

- Áno, aj si ho ponechám. Aktuálne mám na Slovensku prechodný pobyt a verím, že neskôr sa mi podarí získať aj trvalý. Cítim sa tu veľmi dobre a bola by som rada, ak by bol môj život aj v budúcnosti spojený so Slovenskom. Som tu ako doma a uvažujem nad tým, že budem žiť nejakým spôsobom na Slovensku a zároveň aj v Rusku. Nie som však typom človeka, ktorý si do detailov plánuje život. Som otvorená tomu, čo život prináša. Tak som sa nakoniec dostala aj na Slovensko.