Iba 23 -ročná Martina Šigutová, začala o svoj život bojovať ako levica! Mamička trojročného chlapčeka totiž trpela bolesťami hlavy, no trvalo vyše roka, kým jej lekári určili diagnózu. A tá dostala mladú ženu doslova na kolená.

Lekári Martinu totiž celý čas ubezpečovali, že bolesti hlavy nie sú vážny stav a tvrdili, že problémy jej môže spôsobovať, napríklad, krčná chrbtica. V období pandémie navyše musela na odborné vyšetrenia čakať.

"Lekári ma posielali preč, že je to iba migréna a ja robím zbytočnú paniku," rozpovedala nám mladá mamička svoj krutý príbeh. Martina trpela neúnosnými bolesťami, počas dňa doslova nebola schopná nič urobiť.

"Vracala som, a celé dni som bola na liekoch od bolesti, rôzneho druhu. Nič mi však nepomáhalo. Až ma napokon jeden lekár poslal konečne na röntgen, kde sa ukázalo, že tam vidno nejakú malformáciu, ale vôbec mi nevedeli povedať, čo to je," prehovorila o strastiplnej ceste za konečnou diagnózou.

Martina mala nakoniec šťastie., pretože sa o jej stav sa začal zaujímať primár neurochirurgie v novozámockej nemocnici. "Hoci mi na rovinu povedal, že nevie, čo to v hlave mám a nevie, ako to riešiť a či mi pomôže operácia, po dvoch týždňoch mi zavolal. Prekonzultoval to s kolegami, že ma teda budú operovať a skúsia mi pomôcť," povedala Martina. Keď sa teda dostala na operáciu, museli jej lekári odstrániť čas lebky, fotografie si pozrite v galérii.

Žiaľ, po tomto vyšetrení musela navštíviť onkológa a tam sa dozvedela šokujúcu diagnózu! Lekár jej povedal, že má rakovinu kostí, teda osteosarkóm. Ukázalo sa, že Martina má už po celom tele metastázy a od lekára sa dozvedela aj to, že v jej prípade je už na štandardnú liečbu neskoro.

"Odporučil mi podpornú liečbu s vitamínom C, nahlásila som som sa na Národnom onkologickom ústave, no a chcela by som podstúpiť liečbu s kmeňovými bunkami, ktorú mi odporučili," pokračuje Martina. Liečba kmeňovými bunkami je však veľmi finančne náročná a Martina si ju jednoducho nemohla dovoliť. Napriek pracujúcemu manželovi a materskej.

Dnes sa už je situácia trocha zlepšila a Martine, aj vďaka našim čitateľom, svitá nádej, že sa jej podarí chorobu spomaliť a vidieť svojho synčeka Tobiasa rásť. Absolvovala prvú terapiu kmeňovými bunkami, na ktorú ste sa jej vyzbierali sumou 2000 eur, toľko totiž jeden cyklus tejto liečby stojí.

"Zákrok prebiehal v nemocnici v Malackách. Najprv na operačnej sále odobrali tkanivo, z ktorého extrahovali kmeňové bunky. Do dvoch miest boli podávané následne po spracovaní cez žilu tenkou hadičkou až k nádoru, to sú tie stehy na kraji brucha. (foto nájdete v galérii). A k tretiemu nádoru boli podané vpichom do kolena, keďže ten nádor sa nachádza na konci stehennej kosti," opísala nám proces Martina.

Ako dodala, zatiaľ všetko dopadlo dobre a tretieho novembra ju čaká kontrola. A potom ďalší cyklus.

Na drahú liečbu jej prispeli nielen priatelia, ale aj úplne neznámi ľudia. "Ja som z toho tak prekvapená... Teraz je vidieť, že ešte existujú dobrí ľudia s veľkým srdcom. Do smrti im budem vďačná, aj keď ich nepoznám osobne," odkázala všetkým, ktorých jej osud nenechal ľahostajnými.

Už má nazbierané peniaze aj druhý cyklus a potrebuje si zabezpečiť aj posledný, tretí. Ak teda chcete Martine pomôcť, podporte ju akoukoľvek čiastkou na účet Ak sa teda rozhodnete pomocnú ruku podať, podporte ju akýmkoľvek vkladom na účet SK09 1100 0000 0029 3764 8446, vlastníkom účtu je Tobias Šigut.

Pozrite si fotografie z pobytu Martiny v nemocnici, kde absolvovala prvý cyklus liečby kmeňovými bunkami.

