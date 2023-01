Rodák z Banskej Štiavnice, Miroslav Číž, bol známy rôznymi aktivitami aj vo svojom rodnom meste. "Bol uznávaný odborník na verejnú správu, od roku 1990 pomáhal nášmu mestu pri riešení významných strategických a rozvojových úloh súvisiacich s pamiatkovou obnovou a stabilizáciou inštitúcií v meste. Významnú úlohu zohral pri etablovaní okresu Banská Štiavnica v roku 1996," napísalo mesto Banská Štiavnica na svojej stránke.

"Práve z jeho iniciatívy sa v roku 1996 konalo prvé výjazdové zasadnutie výboru NR SR pre verejnú správu v Banskej Štiavnici a prvýkrát sa začalo riešiť osobitné financovanie pamiatkovej obnovy zo štátneho rozpočtu SR. Bol sústavne nápomocný pri riešení potrieb nášho mesta. Svojou zanietenou a vysokoodbornou prácou šíril dobré meno mesta nielen doma, ale aj v zahraničí," píše sa ďalej.

Známy bol aj v neďalekej obci pri Banskej Štiavnici, v Štiavnických Baniach, kde vlastnil v tichej časti rodinný dom a chodieval sem pravidelne oddychovať aj so svojou rodinou. Túto nehnuteľnosť, ktorá je zašitá za zvonicou v centre dediny, zdedil Číž po rodičoch. Ešte donedávna bol vlastníkom on, avšak všetko sa zmenilo koncom minulého roka, kedy ju prepísal na svojho syna Tomáša. Potvrdzujú to dostupné informácie z katastra nehnuteľností.

Týždenník Plus 7 Dní ešte v auguste informoval, že Číž mal zdravotné problémy a už vtedy ležal vyše sedem mesiacov v banskobystrickej Nemocnici Zelený sen. Ide o špeciálne zariadenie s jednotkou dlhodobej intenzívnej starostlivosti a oddelením dlhodobo chorých pacientov s intenzívnou rehabilitáciou. Hospitalizovať ho mali v tom čase kvôli kolapsu organizmu a následne sa europoslanec nakazil aj covidom.