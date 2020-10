Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR kontaktovali predsedov vyšších územných celkov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, žiadajú ich o spoluprácu.

Hlavná časť testovania by sa mala uskutočniť v dňoch od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Ministerstvo pripomína, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním a nie preškolení vojaci. "OS SR majú k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizujú a konzultujú so zdravotníkmi a samosprávami," hovorí Kovaľ Kakaščíková.

Ako bude prebiehať testovanie?

Osoba po príchode na odberné miesto ako prvé spracuje niekoľko zákonom stanovených formulárov. Následne postúpi na odberné miesto, kde ju otestujú zdravotníci prostredníctvom výteru z nosohltana, približuje rezort obrany. Po odobratí vzoriek by sa mala osoba presunúť do priestoru, kde počká 15 až 30 minút.

V prípade pozitívneho výsledku bude osoba podľa hovorkyne priamo na mieste oboznámená z povinnosťami a ďalšom postupe. V súčasnosti ministerstvo pracuje s alternatívou, že pozitívna osoba absolvuje domácu karanténu podľa platných usmernení z Úradu verejného zdravotníctva SR.

V priebehu utorka a ďalších dní budú profesionálni vojaci kontaktovať a navštevovať zástupcov samospráv. Cieľom bude zistenie možností realizácie testovania. "Prioritne sa zabezpečí rekognoskácia pre pilotnú časť testovania, ktoré je naplánované od 23. do 25. októbra v súčasnosti najkritickejších okresoch, teda v Námestove, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Bardejove. Následne budú rovnakým spôsobom kontaktovaní aj ostatní predstavitelia samospráv,"uvádza hovorkyňa.

