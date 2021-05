„Vzácna pamiatka je v súčasnosti v havarijnom stave, a preto sme na jej obnovu vyčlenili 800.000 eur. Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva nám záleží. Je to bohatstvo, ktoré svojím významom presahuje obec, región či dokonca aj Slovensko. Naše regióny majú obrovský potenciál pre rozvoj turizmu najmä vďaka kultúrnemu a prírodnému bohatstvu, preto sú to oblasti, do ktorých budeme aj naďalej investovať,“ uviedla ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej rezort prerozdeľuje podporu z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Renesančný kaštieľ dal v roku 1668 postaviť chorvátsky bán Mikuláš Draškovič, ktorý sa oženil s vnučkou Alžbety Bátoriovej. Neskôr kaštieľ vlastnili rodiny Forgáčovcov a Čenkayovcov, potom pripadol štátu. Dnes je pobočkou Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach zrealizuje Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne. Po rekonštrukcii sa kaštieľ, ktorý patrí medzi najstaršie objekty Čachtíc, stane opäť múzeom, ale tiež miestom turistických služieb a kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Vynovená pamiatka ponúkne návštevníkom výstavy o dejinách Čachtíc a okolia. Miesto na oddych a občerstvenie nájdu v kaviarni a k dispozícii budú tiež služby turisticko-informačného centra.