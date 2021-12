V Banskej Bystrici v piatok (3.12.) rokoval minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský so svojím tímom s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a zástupcami odbornej lekárskej verejnosti o požiadavkách Memoranda za lepšie zdravotníctvo - o reforme zdravotníctva, nemocníc a ambulantnej siete na Slovensku.

Memorandum za lepšie zdravotníctvo pripravili vedenia prešovského, košického a banskobystrického kraja spolu s lekárskymi odbormi. Signatári sú presvedčení o tom, že sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti na väčšine územia Slovenska.

Ich hlavnou požiadavkou je, aby sa pred zmenami v nemocniciach podporila ambulantná sféra. Na rokovaní dnes minister Vladimír Lengvarský uviedol, že pripravia legislatívny návrh, ktorý bude neskôr odkonzultovaný. Má garantovať to, čo požaduje iniciatíva.

“Na všetkých bodoch memoranda sme sa v podstate zhodli, na niektorých intenzívne pracujeme. Pripravíme návrh, ktorý neskôr spoločne odsúhlasíme,” povedal minister Lengvarský. Zároveň garantoval, že pokiaľ pacient nebude mať dostupnú inú zdravotnú starostlivosť, tak k žiadnej redukcii lôžok nedôjde.

“My nejdeme nič rušiť. Fukčné veci budú zachované, dostupnosť tiež, alebo bude zlepšená. Bavíme sa o všeobecnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej, nemocničnej, o sieti záchranných služieb a všetkých ďalších službách, ktoré súvisia so zdravotníctvom,” podotkol Lengvarský.

Podpredseda BBSK a líder iniciatívy memoranda za lepšie zdravotníctvo Ondrej Lunter potvrdil, že sa dohodli na tom, že legislatívní návrh bude zamerný na garancie smerom k ľuďom, obyvateľom Slovenskej republiky.

“Garantujeme, že reforma zdravotníctva, ktorá má trvať desať rokov, nezasiahne a nezníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti ľudí na Slovensku, pretože to je to najdôležitejšie. Aj keby dochádzalo k nejakej redukcii, tak jednoducho tu musí byť náhrada a alternatíva, lebo vieme, že vo vyspelom svete sa 80-90 percent diagnóz lieči v ambulantných sektoroch a práve o tomto sme sa dnes rozprávali,” informoval Lunter.

Peter Visolajský, predsedsa Lekárskeho odborového združenia, zas hovorí o výhradách k optimalizácii siete nemocníc. Lekári podľa jeho slov v týchto dňoch musia hľadať lôžka pre pacientov vo veľmi vážnom stave. Lekári sú konfrontovaní s tým, že lôžok v nemocniciach je málo. Táto optimalizácia podľa neho hovorí o rušení 38 percent akútnych nemocničných lôžok (11 tisíc) a nehovorí o tom, čo pacientami na týchto lôžkach.

“To je naša najväčšia výhrada a obava k tejto reforme. Nám nestačia prísľuby ministrov, vlády ani politikov, my sa o pacientov musíme starať v nemocniciach. Žiadame legislatívnu garanciu a objektívne ukazovatele, ktoré povedia, že ambulantná sféra už funguje lepšie a až potom sa môžeme baviť o reforme nemocníc a o redukcii lôžok. Bez toho je to len hazard s pacientom,” priblížil Visolajský a dodal: “Je mi ľúto, že táto debata prichádza len pár dní pred druhým hlasovaním, mohla prísť skôr, teraz sa však bavíme len o ambulanciách. Máme veľké výhrady aj k reforme, čo sa týka nemocníc a k našim výhradám dodnes nebolo zaujaté žiadne stanovisko. Aj to sme dnes ministerskému tímu znovu predostreli a čakáme na reakcie.”

