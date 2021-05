Minister Gröhling sa dnes zastavil v troch banskobystrických školách. Učiteľom a žiakom predstavil nový projekt, v rámci ktorého chce rezort investovať do kvalitnejších interiérov škôl. Jeho návšteva však mala aj neformálny charakter.

Minister sa zastavil v Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského, ktorá je zameraná na informatiku a robotiku, no takisto aj v športovej Základnej škole Golianova. A aj keď on sám veľmi športovo založený nie je, kvôli deťom sa prekonal a predviedol sa aj s florbalovou loptičkou či so šermiarskym mečom.

Jeho poslednou zastávkou bola Základná škola Slobodného slovenského vysielača, ktorá sa špecializuje na jazyky. Práve v tejto škole ho deti prekvapili svojimi všetečnými otázkami.

„Aké predmety ste mali rád?“ spýtal sa jeden žiačik. „Telocvik,“ usmial sa minister. „A aké ste nemali?“ zahlásila ďalšia žiačka. „To je zákerná otázka,“ rozosmial triedu minister. „Ja som mal všetky rád. To si nečakala takúto odpoveď, však?“ dodal potmehúdsky.

S otázkami sme však nezaháľali ani my! Na to, aký predmet by si vedel predstaviť učiť, nám odpovedal vo videu.