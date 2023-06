Deklinácia Slnka, teda uhlová vzdialenosť od svetového rovníka, dosahuje 23,5 stupňa, čo je maximálna možná hodnota. Práve uhol 23,5 stupňa totiž zviera so svetovým rovníkom ekliptika, teda rovina, v ktorej Zem a ostatné planéty obiehajú okolo Slnka (vyplýva to zo sklonu zemskej osi o 23,5 stupňa).

V tomto okamihu sa Zem na obežnej dráhe okolo Slnka ocitne v bode, keď je severná pologuľa najviac priklonená k Slnku. Slnečné lúče dopadajú kolmo na oblasť obratníka Raka, čo je rovnobežka zodpovedajúca približne 23 a pol stupňu severnej zemepisnej šírky. Pozorovateľ stojaci na obratníku Raka teda vidí na poludnie Slnko priamo v zenite a jeho postava nevrhá žiadny tieň.

Slnko je v našich zemepisných šírkach (respektíve na severnej pologuli) počas dňa najdlhšie i najvyššie nad obzorom. V deň slnovratu (21. 6.) vyjde napríklad v Bratislave o 4.51 h SELČ a zapadne o 20.55 h SELČ, teda je nad obzorom 16 hodín a 4 minúty. V našich končinách dosiahne maximálnu výšku nad obzorom 65,3 stupňa.

Napríklad v Košiciach Slnko vyjde 21. júna o 4.32 h, zapadne o 20.42 h SELČ. V Žiline vychádza o 4.40 h SELČ a zapadá o 20.54 h SELČ, teda deň je tu vzhľadom na severnejšiu polohu o desať minút dlhší než v Bratislave.

Počas najkratších nocí v roku Slnko v našich zemepisných šírkach "nestihne" klesnúť na hranicu 18 stupňov pod obzorom a nižšie, vďaka čomu dočasne vymizne astronomická noc v severnej časti Slovenska (severnejšie od Zvolena).

V Žiline trvá obdobie bez astronomickej noci od 8. júna do 4. júla, vo Zvolene len štyri dni od 19. do 23. júna. V južnej časti Slovenska nastáva krátka astronomická noc aj v čase letného slnovratu, napríklad v Bratislave 21. júna od 0.19 do 1.35 h SELČ.

Zaujímavosťou tiež je, že Mesiac, ktorý je v týchto dňoch tesne po nove, teda sa z pohľadu Zeme nachádza blízko Slnka, je takisto dlho nad obzorom. Konkrétne 21. júna vyjde o 7.24 h a zapadne o 23.42 h SELČ, pričom jeho maximálna výška nad obzorom predstavuje 64,7 stupňa.

Naopak, v čase splnu je Mesiac z pohľadu Zeme v opačnej polohe ako Slnko, teda sa nachádza 23,5 stupňa pod rovinou zemského rovníka. Je teda nad obzorom nízko a krátko, počas prvého letného splnu, ktorý nastane 3. júla, vyjde na oblohu o 21.42 h SELČ a zapadne ďalší deň ráno o 5.21 h, teda po 7 hodinách a 39 minútach.

Po letnom slnovrate a začiatku astronomického leta 21. júna sa dni začnú postupne opäť skracovať.