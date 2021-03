Za necelý týždeň splnili pôvodný plán skoro na 500 percent! Turistický klub Hikemates spolu s tvorcami Žurnálu a Poustrou Madebythe vyzbierali na svoj projekt 48 000 eur za 6 dní. Prvých 10 000 má ísť na kvalitné návrhy turistických útulní. Z ďalších peňazí sa neskôr bude môcť realizovať ich výstavba. Nezabúdajú však ani na existujúce útulne. 5 000 eur vyčlenia na opravu jednej z nich.

A prečo vôbec do projektu išli? Podľa Patrika Pajtu z Hikemates je väčšina slovenských útulní postavená len vďaka práci a ochote dobrovoľníkov. „Jeden donesie materiál, druhý náradie a spoločne útulňu vo voľnom čase postavia svojpomocne,“ povedal Pajta.

Útulňa ATÜLN v českých Krkonošiach a jej interiér Zdroj: Jakub Komrska

Práve nový projekt by mal do sveta útulní priniesť pohľad dôležitý architekta. Vďaka kvalitným návrhom sa dá jednak ušetriť, no takisto vytvoriť také útulne, ktoré budú prispôsobené všetkým potrebám turistu. „Chceme, aby mali premyslený dizajn, a aby boli miestom, kde sa môžu turisti ukryť pred nocou a zlým počasím, no aby sa z nich zároveň nestali chaty pre narodeninové oslavy a podobne,“ dodal Patrik Pajta.

Inšpirovali sa zahraničím, aj keď len neďalekým. Kømen, Atüln a Jenga sú útulne, ktoré by ste, nebyť pandémie, mohli navštíviť už teraz! Ich realizáciu navrhli a naplánovali českí študenti architektúry. „Projekt nás očaril natoľko, že sme povedali: Takto by sme to mohli spraviť aj my!“ pousmial sa Pajta.

Stretávajú sa však aj s kritikou. Viacerí sa totiž obávajú, že pôjde o modernú architektúru, ktorá do slovenských hôr nepatrí. Pajta však upozorňuje na to, že jednotlivé architektonické tímy budú vyberať za prísne stanovených podmienok, ktoré im pomohla vypracovať Slovenská komora architektov.

„Naším zámerom je vytvoriť nové priestory pre spojenie človeka s prírodou. Šetrne, s čo najmenším negatívnym dopadom na okolie. Také, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia, s ohľadom na našu históriu a tradície,“ doplnil Patrik Pajta.

Presné miesta, kde by útulne mali stáť zatiaľ tvorcovia projektu neprezradia. Žiadnym tajomstvom však nie je, že tie prvé by mali byť v Národnom parku Muránska planina a v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Zástupcovia štátnej ochrany prírody túto iniciatívu kvitujú.

„Teší nás každý projekt, ktorý podporí región Gemer tým, že zaostáva v cestovnom ruchu. Sami sme zvedaví, aké nápady prídu a budeme sa snažiť vybrať tie, ktoré zapadnú do nášho prostredia,“ povedal na margo projektu Riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina, Ján Šmídt.