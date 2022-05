Dostanú len to najlepšie! Bohatá rodinka Geissovcov už o pár dni pricestuje na Slovensko. Čaká ich bohatý program, bývať budú len v tých najluxusnejších hoteloch a pochutnajú si aj na špičkovej gastronómii. Nám sa podarilo zistiť, aké lahodné menu ich čaká.

Návšteva Roberta a Carmen sa cez víkend začne v Bratislave. Po sobote strávenej so županom Bratislavského kraja Jurajom Drobom sa presunú do neďalekého Pezinka.

Tam budú ubytovaní v krásne zrekonštruovanom Zámku Šimák Pezinok. Po náročnom dni si budú môcť pochutnať na výborných jedlách z Michelinského menu, ktoré zostavil ich šéfkuchár. Vzácnych hostí čakajú aj s ich špičkovým vínom.

„Bude to Frankovka modrá, Spinot Noir,“ dozvedeli sme sa detaily priamo z reštaurácie zámku. Na Carmen bude hneď po príchode v zámku čakať kaderník. „A na Róberta bude čakať motorka, aby sa ňou previezol po nádvorí," prezradil manažér Štefan Šimák mladší.

Cez víkend sa u nich koná aj festival Rytieri na zámku a návšteva Geissovcov by ich veľmi potešila. „Boli by sme, samozrejme, radi, ak by sa zapojili. Čakajú na nich aj naši historickí šermiari," uviedol Šimák.

