Sympatická Michaela odišla v roku 2015 na Cyprus za vidinou zárobku peňazí, aby si mohla zabezpečiť svoj vtedajší sen, ktorým bola návšteva New Yorku. Pobudla tu 3 týždne, avšak príjemný pobyt sa pre náhle zdravotné ťažkosti zmenil na najťažšie dni v živote. Jedno ráno sa zobudila s bolesťou v krčnej chrbtici. Spočiatku si myslela, že sa len zle vyspala alebo ju v práci ofúkla klíma. Rozhodla sa ísť do nemocnice, kde jej dali injekcie na uvoľnenie svalov a dostala nejaké lieky.

“Domov som išla s tým, že som do pravej ruky nevedela nič chytiť, už bola tak uvoľnená. Myslela som si, že je to z liekov a injekcií, že to prejde. Prišla som domov, zaspala som a zobudila som sa s tým, že som si pravú polovicu tela vôbec necítila a nemohla som ňou hýbať,” začína svoje rozprávanie Michaela.

V nemocnici na Cypre zostala približne dva týždne a keď lekári zhodnotili, že je schopná prevozu, vďaka poistke jej preplatili cestu špeciálom. Tak sa dostala do Bratislavy a náledne do nemocnice v Nových Zámkoch. Jej diagnózu odborníci stanovili ako ischémyu miechy medzi stavcami C1 a C2. “Znamená to, že som mala nedokrvenú miechu a práve preto to mi telo prestalo fungovať zo dňa na deň. Presnú príčinu ale nikto nezistil dodnes,” vysvetľuje.