Najmä na severe Slovenska treba v sobotu (23. 9.) rátať so silným dažďom, ale aj vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí v Žilinskom kraji. Podľa meteorológov tam môže ojedinele úhrn zrážok dosiahnuť 75 až 90 milimetrov. Výstraha platí počas celého víkendu (23. - 24. 9.).

Na zvyšku Slovenska s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja platí výstraha prvého stupňa pred dažďom. Meteorológovia očakávajú dážď s úhrnom zrážok 50 až 75 milimetrov.

So silným vetrom na horách treba podľa SHMÚ rátať na severe Slovenska už od piatka. Výstraha prvého stupňa platí pre väčšinu Žilinského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor môže nad pásmom lesa dosahovať v nárazoch rýchlosť až do 135, v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda na úrovni víchrice.

