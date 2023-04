Na väčšine východného a v južných častiach stredného Slovenska bude v noci platiť výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Trvať má od štvrtka (13. 4.) 2.00 h do 8.00 h. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Výstraha bude platiť pre viaceré okresy Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. Vo výške dvoch metrov nad povrchom môže teplota dosiahnuť 0 až mínus 1 stupeň Celzia. "Mráz predstavuje ohrozenie pre kvitnúce ovocné stromy," pripomínajú meteorológovia.



SHMÚ očakáva v najbližších dňoch zrážky!

Do sobotného (15. 4.) rána môže najmä v západnej polovici Slovenska spadnúť viac ako 30 milimetrov zrážok. Ojedinele to môže byť viac ako 50 milimetrov zrážok, pravdepodobne v okolí Malých Karpát. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Vplyvom náveterného efektu to môže byť veľmi rozdielne. Náveterný efekt však bude počas priebehu zrážok rôzne intenzívny a premenlivý v priestore, pretože sa bude aj dosť výrazne meniť vietor," konštatuje SHMÚ.



Do strednej Európy a západného Stredomoria postupuje podľa meteorológov od západu rozsiahly studený front, pred ktorým sa prehlbuje tzv. záveterná tlaková níž za Alpami. Tá zároveň blokuje prúdenie studeného vzduchu do oblasti, teda aj výrazne spomalí postup frontu. Ten sa zvlní a tlaková níž sa bude po ňom presúvať nad Balkán a odtiaľ priamo nad Slovensko. "Táto situácia typicky prináša výdatné zrážky do našej oblasti," podotýka SHMÚ.



Väčšina modelových predpovedí zrážok sa podľa meteorológov zhoduje na tom, že najviac zrážok spadne v Slovinsku, vo východnej polovici Rakúska a v priľahlých častiach Slovenska a Maďarska a v južnej časti Česka.



