Meteorológovia UPOZORŇUJÚ: Prichádza fenomén EL NIŇO, rok 2024 môže byť REKORDNE HORÚCI!

V druhej polovici roka by sa mohol vyvinúť jav El Niňo. Pravdepodobne by výrazne podporil nárast globálnej teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Klimatológ Pavel Matejovič pre TASR doplnil, že to, či bude tohtoročné leto na Slovensku teplejšie ako vlaňajšie, sa nedá teraz predpovedať.