Mesto hľadá RIEŠENIA: Bratislava sa TAKTO snaží vyrovnať so ZÁKAZOM parkovania na CHODNÍKOCH!

Všetky bratislavské mestské časti, v ktorých fenomén parkovania na chodníkoch existuje, hľadajú spôsoby, ako sa s tým vyrovnať. Poriadok sa snaží vnášať aj samotné hlavné mesto. Rok 2023 na zrealizovanie zmien v bratislavských uliciach postačí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková v súvislosti s návrhom zákona o cestnej premávke, ktorý umožní autám v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 20. septembra 2023.