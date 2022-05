Mesto chce zapojiť obyvateľov do verejného života čo najviac. Umožniť im to má participatívny rozpočet. Musia ho však ešte schváliť poslanci!

Mesto chce, aby sa ľudia ZAPÁJALI do samosprávnych procesov: Plánujú participatívny rozpočet!

S cieľom vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi a priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste s ich aktívnou spoluúčasťou chce mesto Snina prijať dokument stanovujúci pravidlá participatívneho rozpočtu. Mestskí poslanci o ňom budú rozhodovať na svojom najbližšom zasadnutí (19. 5.).

"Mesto Snina zavedením participatívneho rozpočtu ako súčasti samosprávnych procesov umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej možnej miere. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť realizáciu efektívnych a kvalitných procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta a rozšírenie možností ich aktívnej participácie," uvádza dokument zverejnený na webe mesta.

K participatívnym procesom mesto okrem rozpočtu zaradilo aj participatívnu tvorbu verejných politík a službu Odkaz pre starostu. Na participatívny rozpočet, ktorý počíta s občianskymi projektmi v environmentálnej, kultúrnej, športovej a sociálnej oblasti, vyčlenila samospráva vo svojom rozpočte na tento rok 5000 eur.

V rámci participatívnej tvorby verejných politík chce mesto do rozhodovania o veciach verejných zapojiť zástupcov verejnej správy a zainteresovaných aktérov, Odkaz pre starostu je aplikácia, prostredníctvom ktorej podávajú občania svoje podnety, postrehy a návrhy na to, čo by sa v meste malo zmeniť či vylepšiť.