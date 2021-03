Aké je tajomstvo úspechu Petry a aké vlastnosti ju poháňajú?

Neviem, či by som to nazvala tajomstvom. Je to prvom rade jej neustála tvrdá práca na sebe a na rozvoji svojho talentu. Disciplinovanosť, odhodlanie, nezlomnosť a láska k tomu, čo robí.

Čo pre športovca znamená taký veľký úspech ako zisk Veľkého krištáľového glóbusu?

Z mentálneho hľadiska byť najlepší na svete a vyhrať napríklad Veľký krištáľový glóbus je mať niečo, čo som veľmi chcela a že tá drina, ktorú som musela do toho dať, sa mi oplatila. Je to pocit šťastia, zadosťučinenia, naplnenia, radosti, hrdosti a sebaistoty. Vyplavuje sa pritom veľa dopamínu a serotonínu. Tento pocit je návykový, preto sa ho snažíme zažiť znova, aj keď vieme, aké je to ťažké. Zároveň platí, že trvá len nejaký čas.

Byť najlepším lyžiarom je na jednej strane veľká radosť, no nemôže to spôsobovať aj veľký tlak?

Tlaky, ktoré pociťujú ľudia na najlepších pozíciách, či už v športe alebo aj inde, napríklad top manažéri alebo vrcholoví politici, vždy budú a budú veľké. Pre týchto ľudí je podstatné, ako s týmito tlakmi vedia pracovať.

V čom sa dá porovnávať mentálne prežívanie vrcholového športovca a top manažéra?

Obaja sú pod enormným tlakom a obaja potrebujú v takýchto podmienkach podávať vrcholový výkon, a to v podstate neustále. Takže obaja potrebujú pracovať na svojej odolnosti, sústredení, na zvládaní seba a okolia, a zároveň na vytvorení prostredia pre svoj kontinuálny rast.

Aké majú najväčšie obavy a ako sa s nimi vyrovnávajú?

Najčastejšie obavy sú zo zlyhania, zo zlého rozhodnutia a jeho dôsledkov, zo straty kontroly či zo straty danej pozície, a tak ďalej. Niektorým ľuďom ide zvládanie tlakov jednoduchšie a rýchlejšie. Často je to z toho dôvodu, že sú temperamentovo flegmatickejší. U ľudí, ktorí sú prirodzene viac neurotickí či viac aktívni, je to náročnejšie. Avšak každý z nás, aj ten najväčší nervák, je schopný sa naučiť tieto tlaky zvládať tak, aby pritom vedel podať vysoký výkon, či už fyzický alebo kognitívny.

Ako vyzerá Váš mentálny koučing Petry Vlhovej?

Mentálna práca na sebe je vysoko individuálna. S Peťou pracujeme na jej cieľoch a zároveň trénujeme jej mentálnu pripravenosť a odolnosť.

Ako taký mentálny koučing prebieha?

Je to rozhovor, počas ktorého koučovaný prichádza na vlastné odpovede na otázky, ktoré predtým nevedel zodpovedať. Z dlhodobého hľadiska sa jedná o napomáhanie trvalým zmenám, inak povedané rozvoja. Netreba si ho pliesť s mentálnym tréningom, pomocou ktorého sa športovec stáva odolnejším voči stresu, viac vecí si uvedomuje, spoznáva sa a trénuje si hlavu na ťažké situácie a takisto sa snaží naučiť, ako stále dosahovať výkon, aj keď je pod veľkým tlakom alebo sa nachádza v iných, náročných podmienkach.

Aké náročné je pripravovať sa na množstvo pretekov a neustále podávať najlepšie výkony?

Veľmi náročné na sepazaprenie, sebareguláciu, na kontrolu nad sebou a na disciplínu. A to hovorím len o mentálnej časti prípravy.

Na snímke Livo Magoni a Petra Zorvan (za slobodna Hudecová) v cieli druhého kola pretekov obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v Kranjskej Gore. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V čom je pre Petru náročný koniec sezóny?

Koniec sezóny býva pre väčšinu športovcov náročný fyzicky aj psychicky, keďže im prirodzene dochádzajú sily. Preto je veľmi dôležité nepoľaviť a dokázať udržať sústredenie až do poslednej sekundy.

Ako vyzerá mentálny koučing počas sezóny a tesne pred pretekmi oproti obdobiu mimo sezóny?

Mimo sezóny sa so športovcom stretávame cca jedenkrát za dva týždne. Počas sezóny je to jeden krát za týždeň a pred pretekmi podľa potreby.

Akú stratégiu treba zvoliť, keď má človek náročný a nie úplne úspešný deň a na ďalší deň musí podať skvelý výkon?

V prvom rade je fajn si uvedomiť, že zajtra bude nový deň. Čím skôr prestanem myslieť na to, čo som urobila zle, tým skôr mám šancu si urobiť vhodné podmienky na zajtra. Ak potrebujem pri svojom zajtrajšom výkone používať myslenie, o to viac by som mala byť v pokoji. Náš mozog je prioritne zameraný na hrozby, takže k pozitívnemu mysleniu sa musíme viac nútiť. Výborný spôsob je zamerať sa na to, čo ma čaká, napríklad „zajtra sa budem sústrediť len na dokončenie toho a toho“ alebo „zameriam sa najmä na spolupracovníkov“. Každý si tam môže vložiť svoje zameranie, dôležité je, aby nebolo detailné, ale skôr zahŕňalo podstatu.