2. Jedným z jeho prvých vystúpení bolo hranie v lyžiarskom stredisku Gstaad vo Švajčiarsku v nočnom klube, kam chodili rôzne celebrity. “Spieval som pomalú pesničku od Bee Gees How can you mend a broken heart a taký malý chlapík pod pódiom držal pritom za zadok krásnu blondínu. Bol to Roman Polanski,” prezradil Miro Žbirka v knihe Zblízka. V miestnom zelovoci zas stretol Elizabeth Taylor.

Zdroj: Archív