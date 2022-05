Podľa Michala Kaliňáka je dôležité venovať pozornosť prevencii, na ktorej sa musí podieľať štát, keďže ide o nemalé finančné výdavky. "Napríklad povinnosť zabezpečiť kontajnery na odpady nie je pre samosprávy iba finančnou záťažou. V praxi presúva priamu zodpovednosť výlučne na mestá a obce," spomenul s tým, že nezodpovedný prístup občanov a podnikateľov v mnohých regiónoch problémy znásobuje.

Zdôrazňuje, že hotely, penzióny či reštauračné zariadenia by si mali riešiť zabezpečenie po svojej osi a mali by prijať dostatočné opatrenia aby sa zvieratá k odpadu nedostali. Rovnako ako za hotely, tak by podľa neho nemali niesť zodpovednosť mestá a obce ani za turistov. Tí často dávajú potraviny na verejne dostupné miesta, čím spôsobujú len ďalšie problémy, ktoré si v konečnom dôsledku odnesie samospráva.

Ako dodal, aktuálne túto problematiku upravuje príslušná vyhláška. Na jej základe sú však len mestá a obce orgánmi štátnej správy sankcionované v prípade jej nedostatočného plnenia. Poznamenal, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) cíti potrebu prijatia adekvátnej legislatívnej úpravy. Požadujú hlavne lepšiu definíciu tretích strán, ktoré do územia miest a obcí zasahujú.

Medvede chodia nebojácne do obývaných častí Vysokých Tatier. Zdroj: Archív PaR

