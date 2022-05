Ako TASR povedal Ján Kuric, ktorý býva v miestnej časti obce Dúbravy, v Ivinách, susedovi medveď zabil ovcu a jahňa, ďalšiemu aj capa. "Včelárom kazí úle, čakám teda aj ja, kedy príde ku mne. Mám mať päť alebo sedem psov, aby mi strážili desať oviec?" pýtal sa občan, ktorý prišiel do davu s transparentom. Opatrenia ako zvýšené osvetlenie podľa neho nepomôžu. "Medveď vidí aj bez neho. Bežne chodí do Dúbrav ku kostolu a je tam svetlo," zhrnul.

Obyvateľka detvianskej miestnej časti Skliarovo Emília Ostrihoňová pre TASR konštatovala, že medvede jej pri dome zničili sliepky i zajace. "Bojíme sa a pokračuje to ďalej. Okolo plota nám chodili štyri medvede, riešením je iba regulácia, žiadne opatrenia nepomôžu," podotkla s tým, že v lete budú záhrady plné zeleniny a šelmy podľa jej slov budú bez zábran. "Treba to zažiť, ľudia sa boja chodiť na autobusové zastávky," zdôraznila.

Starosta podpolianskej obce Kriváň v Detvianskom okrese Imrich Paľko pred davom vyhlásil, že koordinačné združenie starostov a primátorov obcí Podpoľania hľadalo pre súčasnú situáciu riešenie. Dodal, že prijali uznesenie, z ktorého vyplýva pomoc pri riešení problému v Európskej komisii. Skupina chce apelovať s tým, že na slovenských úradoch sa nevedia dovolať spravodlivosti. Súvisí to s narastajúcim výskytom šelmy v obciach a mestách Slovenska. Požadujú tiež právnu analýzu slovenskej a európskej legislatívy v oblasti ochrany medveďa hnedého. Komisiu tiež chcú žiadať o radu, ako sa majú samosprávy brániť.

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec počas protestu objasnil, že v demonštráciách budú so starostami a primátormi pokračovať. Pripomenul, že do úvahy prichádzajú verejné protesty pod Poľanou, alebo aj pred budovami Štátnej ochrany prírody SR či Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR v Bratislave.

MŽP vo svojom stanovisku pre TASR uvádza, že mestám a obciam pomôže s opatreniami. Patria medzi ne napríklad zníženie množstva medveďom dostupnej potravy i dostatočné zabezpečenie odpadov. Medveďa by tak nelákali do osídlených oblastí. Podľa rezortu je to aj podpora osvetlení v obciach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa.