Sebinkova mama sa ozvala z Bostonu po stretnutí s profesorom, ktorý má jej synčeka operovať. „Dnes ďalšie vyšetrenia, odbery a tiež stretnutie s prof. Jenningsom a ďalšími lekármi. Trošku sa zmenili plány. Sebi má podľa RTG tekutinu v okolí pľúc a v pľúcach, zajtra predoperačné vyšetrenia platia, ale v piatok urobia 3 fibroskopie,“ hlási mama z bostonskej nemocnice.

Toto musí Sebi absolvovať ešte pred operáciou

Malému pacientovi musia ešte pred operáciou odsať tekutinu z pľúc a urobiť ďalšie náročné zákroky, všetko v anestézii, potom ho preberú a ešte polouspatému skontrolujú reflexy v dýchacích cestáchych. Potom už zostane Sebi v nemocnici na JIS a ďalej sa uvidí.

„Budem môcť zostať s ním,“ píše mama s tým, že Sebinkovo srdiečko je stále závislé od kardiostimulátora a krvné výsledky tiež nemá úplne v poriadku.

„Nebude to úplne také jednoduché, ako by sa zdalo, aj keď Sebi vyzerá na prvý pohľad ako veselé zdravé dieťa, už aj tu pomaly zisťujú, že má "2 faces". Už sa stihol predviesť aj so svojím zastavením dýchania... a ešte by chceli zopakovať genetické testy, ktoré nám pred tromi rokmi vyšli negatívne, lebo im to celé nejde do hlavy...“ napísala Mirka z Bostonu na Sebinkovej stránke.

Mamička dostala aj dnes desiatky podporných komentárov a celé Slovensko drží malému hrdinovi palce.